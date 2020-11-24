Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1327
ALTIN
463.161
DOLAR
7.8724
STERLİN
10.4893
EURO
9.3309
Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu
Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak...
Yerli solunum cihazı ülkeye 90 milyon dolar katkı sağladı
Yerli solunum cihazı ülkeye 90...
Okan Buruk: Kazanmak için her şeyi yapacağız
Okan Buruk: Kazanmak için her...
Galatasaray'da 9 maçta 10'uncu puan kaybı
Galatasaray'da 9 maçta 10'uncu puan...

Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi

Sivas'ta yeni doğmuş bir erkek bebek, soğuk havada çıplak halde mahalle arasındaki boş arsaya bırakıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebek tedaviye alındı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Kasım 2020 Salı 10:31
0 Okunma
Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi

SİVAS - Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki Gökmedrese Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki boş bir arsada yaşandı. Bölgeden geçenler arsa üzerine çıplak halde bırakılmış bir erkek bebek olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Cumhuriyet üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bebeği arsaya bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için araştırma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Doğmuş BebekBoş Arsaya Terk EdildiSivas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİT, PKK/KCK'nın sözde 'kurye sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/KCK'nın sözde 'kurye sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi
Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Kocaeli merkezli 13 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon
Kocaeli merkezli 13 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans