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"Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelmeliyiz"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ekim 2021 Salı 13:41
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"Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelmeliyiz"

ANKARA - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün bazı sosyal medya platformlarında yaşanan aksaklığa ilişkin, "Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelerek onları geliştirmenin yanında, küresel sosyal medya mecralarının da bireyin özgürlüklerini tehlikeye atmaksızın belirli ve güvenilir bir düzende çalışmasını temin etmek artık bir zorunluluktur." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün bazı sosyal medya platformlarında yaşanan aksaklığı değerlendirdi. Dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya mecralarında yaşanan sıkıntının süresi, sonuçları ve dünyaya öğrettiklerinin ya da öğreteceklerinin şimdiden iletişim tarihinde önemli bir yer edindiğini kaydeden Altun, "Dünyaya 'alternatifsiz' denilen küresel sosyal medya şirketlerinin ne denli kırılgan ve düzensiz bir yapı içerisinde olduğunu gösteren bu sorun, bizlere de milli bir siber anlayışın önemini bir kez daha hatırlatmıştır" dedi.

Altun, yaşanan sorunun herkese verilerinin ne denli tehlikede olduğunu, sosyal özgürlüklerin ne kadar çabuk ve kolay bir şekilde kısıtlanabildiğini ve sosyal medyadaki düzensizliğin bireyde ve toplumda onarılması güç hasarlara yol açabileceğini gösterdiğini belirterek, "Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelerek onları geliştirmenin yanında, küresel sosyal medya mecralarının da bireyin özgürlüklerini tehlikeye atmaksızın belirli ve güvenilir bir düzende çalışmasını temin etmek artık bir zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dijital dünyanın birçok faydasıyla birlikte getirdiği bu tip sorunlardan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için tüm kurum ve kuruluşlarıyla devrededir, çalışmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güvenilir YazılımlarYerli Ve MilliFahrettin Altun
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