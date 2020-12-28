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Yılbaşı için Çameli'ye gelenlere 10 gün karantina

Denizli'nin Çameli ilçesine yılbaşı kutlaması için ilçe dışından gelenlere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar gereği belirttikleri adreste 10 günlük karantina uygulanacağı bildirildi. İlçeye gitmek isteyenlere taahhütname imzalatılacağı, filyasyon ekiplerinin de karantina ihlallerini takip edeceği belirtildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Aralık 2020 Pazartesi 15:50
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Yılbaşı için Çameli'ye gelenlere 10 gün karantina

DENİZLİ - Çameli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Kerem Yenigün başkanlığında toplanarak bir dizi kararlar aldı. Alınan kararlara göre, "Yılbaşı tatilinin 4 gün olması nedeniyle izinsiz yolculukların önlenmesi, Covid- 19 salgınının yayılımının engellemesi, pozitif ve temaslı şahısların tespit edilebilmesi amacıyla ilçeye girişlerde oluşturulacak kontrol ve uygulama noktalarında ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılacak. Ardından, ikamet adresi ilçe dışında olup 31 Aralık tarihinde ilçeye gelen vatandaşların kalacakları adresleri beyan ederek bu adreslerde 10 gün süre ile karantinaya alınmalarına, kolluk kuvvetlerince vatandaşlara imzalatılarak verilecek olan taahhüt formunda kurallara uyacağını beyan etmelerine, yapılan uygulamalarda tespit edilen ve karantinaya alınan vatandaşların isimlerinin yine kolluk kuvvetlerince Toplum Sağlığı Başkanlığı’na bildirilmesine karar verilmiştir" denildi.

‘BU 4 GÜN, TATİL DEĞİLDİR’

Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, ilçede görülen vakaların genellikle dış kaynaklı olduğunu belirtip, "Türkiye'de olduğu gibi Çameli ilçemizde de vaka sayılarında düşüş var. Alınan önlemler bizim için sevindiricidir. Hastalığın yayılımını önlemek için yılbaşında 4 günlük kısıtlama kararı alındı. Bu kapsamda ilçemizde ikameti olmayan ve dışarda oturanlar var. İlçemizde ailelerini ziyarete gelmek isteyenlerin ve yılbaşını burada geçirmek isteyenlerin çok olacağını tahmin ettik. Dışarından gelenlerin, yaşlı vatandaşlarımız için risk oluşturduğu ve ölümlerin de bu nedenle yaşandığını tespit ettik. Biz burada keyfi davranmıyoruz, duruma bakarak karar aldık. İlçemize gelmek isteyenlere 10 günlük karantina süreci işleyecek. Bu karar ikameti ilçemizde olmayan içindir. Bu düşüş trendinin devam etmesini ve aile büyüklerini korumak istiyoruz. İlçe giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekipleri uygulama yapacak. İkameti olmayanlar tespit edilecek ve burada geçirecekleri adres beyan alınarak taahhütname imzalatılacak ve filyasyon ekipleri tarafından karantinaya alınacaklar. Bu 4 günlük tatil değildir. Kısıtlamanın amacı herkesin evde kalmasıdır" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇameliKarantinaDenizli
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