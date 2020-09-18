Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1113
ALTIN
474.305
DOLAR
7.5340
STERLİN
9.8228
EURO
8.9294
MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış eğitimini başarıyla icra etti
Son Dakika
MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış...
Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Son Dakika
Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Bakanlıktan 'Halil Sezai' açıklaması
Son Dakika
Bakanlıktan 'Halil Sezai' açıklaması
Yunanistan’dan yeni tahrik
Son Dakika
Yunanistan’dan yeni tahrik

Yıldırım-12 Beşkaynak operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 747 personelin katılımıyla 'Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Eylül 2020 Cuma 11:10
0 Okunma
Yıldırım-12 Beşkaynak operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek' maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nun başlatıldığı duyuruldu. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 44 timde 747 personel görev alıyor.

ICISLERI BAKANLIGI, BITLIS'TE 'YILDIRIM-12 BESKAYNAK OPERASYONU'NUN BASLATILDIGINI ACIKLADI. FOTO-ANKARA-DHA

71 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi. 38 işbirlikçi yakalandı, 141 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah,mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yıldırım Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam etttiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yıldırım12 BeşkaynakOperasyonTerörTeröristBitlisIçişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış eğitimini başarıyla icra etti
MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış eğitimini başarıyla icra etti
Bakanlıktan 'Halil Sezai' açıklaması
Bakanlıktan 'Halil Sezai' açıklaması
Haftanin şehitleri memleketlerine uğurlandı
Haftanin şehitleri memleketlerine uğurlandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans