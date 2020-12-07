Yıldırım Ailesinin Mutlu Günü  

HABER: DİNÇER KARACALAR



Damadın Babası Cemax Group Yönetim Kurulu Başkanı Gaziantepli İş Adamı Cevdet Yıldırım ve Gelinin Babası MHP Elbeyli İlçe Başkanı İsmet Doğan gelen konukları salon girişinde karşıladılar.

Nikâh Töreni Pandemi kurallarına uyularak Şahinbey Belediyesi Nikâh Memuru ve Şahitler Eşliğinde Damat Halil İbrahim Yıldırım ve Gelin Berivan Doğan `ın Nikâhını kıldı Nikâh memuru Evlenme Cüzdanını gelin hanıma teslim etti.

Nikâh Töreninden sonra Yıldırım ve Doğan Ailesi damat ve gelin ile aile fotoğrafı çektiler.

Gelen misafirler ise gelin ve damat ile fotoğraf çekerek Türk Parası, Dolar ve Euro taktılar.

Damat Halil İbrahim Yıldırım ve Gelin Berivan Yıldırım `ın mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Nikâh Törenine Katılanlar ise Damadın Babası Cevdet Yıldırım, Gelinin Babası MHP Elbeyli İlçe Başkanı İsmet Doğan, KRN Group Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Genç Girişimci Hayırsever İş Adamı Hüseyin Kıran, Yeniden Refah Partisi Şahinbey İlçe Başkanı Suat Bozkurt, Avrupa Gazeteciler Derneği Gaziantep İl Temsilcisi Gazeteci Abdullah Yiğit, Yıldırım ve Doğan Ailesi ile akraba ve dostları katıldı.





Yıldırım, Oğlum Halil İbrahim Yıldırım ve Gelinim Berivan Yıldırım `ın nikâh törenine katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu mutlu günümüzde her zaman yanımızda olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum dedi.