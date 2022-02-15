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Yol çöktü; göçük altında kalan işçi 2,5 saatte kurtarıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Şubat 2022 Salı 13:36
Yol çöktü; göçük altında kalan işçi 2,5 saatte kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında yolun bir kısmı çöktü, işçi  Duran Öcal'ın (48) bacakları toprak altında kaldı. Öcal, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. 



Olay, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine bağlı KASKİ, bölgede altyapı çalışması başlattı. Çalışmaların sürdüğü sırada yolda çökme oldu, KASKİ'ye çalışan taşeron firmanın işçisi Duran Öcal'ın bacakları toprak altında kaldı. İhbar sonrası olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 5 metre derinlikte bulunan Öcal'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Bacakları toprak altında kalan, taşlara sıkışan Öcal, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öcal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yol çöktüKayseri
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