Yola yakıt aktı, 23 araç birbirine girdi: 9 yaralı

SAMSUN, (DHA)

Kaza, saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bir TIR’dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda, 23 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Samsun- Ordu karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı.

VALİ DAĞLI KAZA YERİNDE

Kaza yerine gelen Samsun Valisi Zülküf Dağlı, "Ankara- Ordu istikametine giden bir TIR'dan mazot akması neticesiyle zincirleme kaza meydana geldi. 9 yaralımız hastanelerde müşahede altında. Olay yerini emniyetten arkadaşlarımıza şu an itibariyle çekiciler ile temizlettiriyoruz. Trafik de bir taraftan güvenli bir şekilde akmaya devam ediyor. İnşallah kısa zamanda yol trafiğe tamamıyla açılmış olacak" dedi.