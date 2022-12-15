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Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenler kurtarıldı

15 Aralık 2022 Perşembe 13:54
Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenler kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince denize bırakılan 46 göçmen kurtarıldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabah saatlerinde Dikili açıklarında lastik botta içerisindeki göçmenleri tespit edip, harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik botla denizde sürüklenen göçmenleri önce bota ardından karaya çıkardı. Temel ihtiyaçları karşılanan göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu arada göçmenleri, Dikili açıklarına Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin bıraktığı ortaya çıktı. Bir Türk balıkçı, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde, kaçak göçmenlerin lastik botlarla açık denizde olduğu ve Yunanistan'a ait olduğu öne sürülen botların uzaklaştığı anlar yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanGöçmen
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