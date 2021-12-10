Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,014.07
ALTIN
792.61
DOLAR
13.88
STERLİN
18.37
EURO
15.68
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Adalet Bakanlığı personel alacak
Adalet Bakanlığı personel alacak
ÖSYM personel alımı yapıyor
ÖSYM personel alımı yapıyor
170 Sözleşmeli Personel alınacak
170 Sözleşmeli Personel alınacak
Flaş Haber
1 OCAK’TA BAŞLIYOR
Kapat

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Aralık 2021 Cuma 16:33
0 Okunma
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına bırakarak ölüme terk ettiği 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 47 kaçak göçmeni kurtardı. Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanGöçmenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ'da denizanası yoğunluğu; 'dokunmayın' uyarısı yapıldı
Tekirdağ'da denizanası yoğunluğu; 'dokunmayın' uyarısı yapıldı
'Büyük Manavgat yangını' davasında tutuklu sanığa tahliye
'Büyük Manavgat yangını' davasında tutuklu sanığa tahliye
REKLAM VE MEDYA YATIRIMI 1’E 19.4 KAZANDIRIYOR
REKLAM VE MEDYA YATIRIMI 1’E 19.4 KAZANDIRIYOR
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans