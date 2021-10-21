YÜREĞİR’DE ‘BÜYÜK YOL HAMLESİ’ DEVAM EDİYOR

DİNÇER KARACALAR

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Fen İşleri ekiplerinin Kiremithane Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. İşçilere elleriyle tatlı ikram eden Başkan Kocaispir, çok yakında ilçede yol sorununun kalmayacağını söyledi.

Yüreğir Belediyesi’nin ilçe genelinde gerçekleştirdiği asfalt kaplama, yol yapım ve bakım onarım çalışmaları aralıksız sürüyor. Başkan Kocaispir’in başlattığı ‘Büyük Yol Hamlesi’ kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün 15 ayrı ekip ile 15 noktada asfalt kaplama, sathi kaplama, bordür taşı döşeme, kaldırım ve oluk, parke tamir ve yeni yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Akşam saatlerinde geldiği Kiremithane Mahallesi 2655 sokakta yapılan asfalt kaplama, parke, bordür ve oluk çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kocaispir, işçilere baklava ikram etti, kolaylıklar diledi. Burada bir süre asfalt serme makinesi kullanan Başkan Kocaispir daha sonra mahalle sakinleri ve esnafla sohbet etti.





‘YÜREĞİR İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ’

Fen İşleri ekiplerinin gece gündüz demeden 24 saat sahada olduğunu belirten Başkan Kocaispir, “Yüreğirlinin yaşam kalitesini arttırmak, konforlu ve güvenli yollar yapmak gayretiyle ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yüreğir genelinde başlattığımız büyük yol hamlesi ile bugüne kadar yaklaşık 250 bin ton sıcak asfalt döktük. Yenilenmiş, çevre düzenlenmesi yapılmış ve estetik görünüme sahip kaliteli yolları Yüreğir’imize kazandırıyoruz” dedi.





‘YOL SORUNU KALMAYACAK’

İlçede sorunlu olan bütün sokakların tespitinin yapıldığını belirten Başkan Kocaispir, “Yüreğir geneli her sokakta yollarımızın fizibilite çalışmalarını yaptık. Kısacası görev alanımızdaki sorunlu olan tüm yol ve bozuk satıhları biliyoruz. Hazırladığımız planlarımızı bu kapsamda hayata geçiriyoruz. Yüreğir’imizde çok yakın bir zamanda yol sorunu kalmayacak” şeklinde konuştu.

Yüreğir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını büyük bir memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri Başkan Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.