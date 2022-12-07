ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olup, 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliği 41 metreye ulaştı.



Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj; 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek, 2,5 milyonluk Türkiye'nin 5'inci büyük kenti Antalya’nın enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Togg'un 750 bin adedinin ihtiyacı olan elektriği üretebilecek.



IRMAKYANI KÖYÜ SULAR ALTINDA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım’da düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı’nda yaklaşık 11 milyon metreküp su depolandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Çoruh Projeleri 26’ncı Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından, paylaşımda bulunarak barajda su yüksekliğinin 41 metreye ulaştığı duyuruldu. İlçenin Irmakyanı köyünde yol, ev, köprü ve arazilerin su altında kalmaya başladığı son duruma ilişkin fotoğraflar, "Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 41 metreye ulaşmış ve Irmakyanı köyü sular altında kalmaya başlamıştır" notuyla paylaşıldı.



Fotoğraflarda, seviyenin yükselmesiyle Artvin-Erzurum arasındaki eski kara yolunun büyük oranda sular altında kaldığı görüldü.