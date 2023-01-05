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Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 60 metreye ulaştı

05 Ocak 2023 Perşembe 14:57
Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 60 metreye ulaştı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilip, su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 60 metreye ulaştı. 41 milyon metreküp su depolanan barajda, su tutma işleminin hızlandırılmış anları da kameralara yansıdı.

Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle; depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek. Baraj, Türkiye'nin 5'inci büyük kenti olan 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Togg'un 750 bin adedinin ihtiyacı elektriği de üretebilecek.

KÖYLER SU ALTINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 22 Kasım'da düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda, 41 milyon metreküp su depolandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Çoruh Projeleri 26'ncı Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak su yüksekliğinin 60 metreye ulaştığını duyurdu. İlçenin Irmakyanı ve Yeniköy köylerinde yol, ev, köprü ve arazilerin su altında kalmaya başladığı son duruma ilişkin fotoğraflar, "Depolanan su miktarı 41 milyon metreküp oldu. Irmakyanı ve Yeniköy Köyleri su altında kalmaya devam ediyor. Barajın mansap tarafında nehir yatağı düzenleme çalışmaları devam ediyor" notuyla paylaşıldı.

Bu arada çevreye konuşlandırılan ve uzun süre kayıt alan kameralarla barajda, su tutma işlemi süreci anbean takip ediliyor. 41 milyon metreküp su depolanan barajda, su tutma işleminin hızlandırılmış anları da kameralara yansıdı.

'TARİHİ ANLAR TANIKLIK ETTİK'

Öte yandan sulara gömülen bölgeyi görmeye gelen kişiler, duygusal anlar yaşıyor. Sular altında kalan Artvin-Erzurum arasındaki eski kara yolu, özellikle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ağrı'dan ilçeye ailesiyle gelen Samet Şentürk, "Yusufeli Barajı'nın bu anlarını yakından görüp, ölümsüzleştirmek için Ağrı'dan geldik. İlk kez buraya geliyoruz. Tarihi anlara tanıklık ettik" dedi.

Muğla'dan gelen Kamil Güven de "Buraları hiç görmemiştik, ilk kez geldik. Böyle bir güne nasipmiş. Devletimizce, çok iyi bir yatırımı olmuş. Çok sevindik" diye konuştu. Öğretmen Kübra Şentürk de "Burayı merak etmiştik, sular altında kaldığını öğrendik, biz de bir görelim dedik. Sular altında kalması halk için üzücü bir şey. Ama bir yandan barajlara da ihtiyaç olduğu için ülkemize katkısı olacaktır" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yusufeli BarajıSu Yüksekliği
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