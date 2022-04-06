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'Yüzen şehir' ile 2 bin 460 turist Kuşadası'nda

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Nisan 2022 Çarşamba 15:14
'Yüzen şehir' ile 2 bin 460 turist Kuşadası'nda

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana, dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden 'Regal Princess' ile çoğu ABD'li 2 bin 460 yolcu geldi. Cruise firmalarınca 'yüzen şehir' olarak adlandırılan gemiden inen yolcular, kentin turistik çarşılarında alışveriş yaptı. 

Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden, 330 metre uzunluğunda ve 141 bin groston ağırlığındaki Bermuda bayraklı 'Regal Princess', çoğu ABD'li 2 bin 460 yolcuyla sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaştı. 3 bin 560 yolcu kapasitesi ve 15 katlı görüntüsüyle Cruise firmalarınca 'yüzen şehir' olarak adlandırılan kruvaziyerden inen turistlerin bir kısmı, turlarla İzmir Selçuk'taki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Tura çıkmayanlar ise ilçe merkezindeki turistik çarşılarda alışveriş yapıp, esnafın yüzünü güldürdü. 'Regal Princess'in, kruvaziyer sezonu sonuna kadar Kuşadası'na 8 sefer daha yapacağı belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuşadasıTuristYüzen şehir
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