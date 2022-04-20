Zelenski ile ekibinin balistik korumalı kask ve yeleği Yozgat'tan

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yozgat'taki incelemeleri sırasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ekibi için balistik korumalı kask ve yelek üretilip, gönderilen fabrikayı da ziyaret etti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Varank, önceki gün Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde balistik koruyucu sistemler ile fonksiyonel iç ve dış giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Fabrikası’nı ziyaret etti. Varank, fabrikada vücut ve araç zırhları ile tekstil, balistik ve kompozit malzemeler üretim hatlarında incelemelerde bulundu. Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Bakan Varank’a Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinde gelen talep üzerine Devlet Başkanı Zelenski ve ekibi için 20 koruyucu kask ve yeleğin gönderildiği bilgisi aktarıldı.



Bakan Varank, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra askeri personellerin koruyucu ekipmanının fazlaca gündeme geldiğini belirtip, "Güvenlik güçlerimizi koruyan hayati öneme sahip savunma ekipmanlarının üretilmesinin yanı sıra, bu ürünlerin ihracatının yapılması ülkemizin üretimde geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça önemli. Türk savunma sanayisinde özellikle özel sektörün geldiği bu noktayı görmüş olmaktan ziyadesiyle memnun oldum. Dünyanın 50'den fazla ülkesine birçok askeri ekipman Yozgat’ta üretilip gönderiliyor" dedi.



BALİSTİK YELEK VE KASKLARI ATIŞ YAPARAK TEST ETTİ



Üretim tesisi içindeki test atış tünellerinde 7.62 milimetre balistik mühimmat ile 15 metre mesafeden yelek ve kaska atış yapan Bakan Varank, daha sonra ekipmanın atış sonrası durumunu inceledi. Varank, "Hem bir yeleğe hem de bir kaska atış yaptık. İki testte de ürünlerin ne kadar başarılı olduğunu, mermiye karşı ürünlerin nasıl koruma sağladığını gördük" dedi.



Bakan Varank, şirketin yeni yatırım planları hakkında da bilgi aldığını belirterek, "Özellikle yüksek teknolojili alanlara yeni yatırımlar yapacaklar. Biz de bakanlık olarak her firmamıza olduğu gibi Garanti Kompozit'e de yatırım desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



Garanti Kompozit Yöneticisi Vedat Tüzer de Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Zelenski ve ekibi için özel kask ve yelek talebinin kendilerine iletildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı Zelenski ve ekibi için 20 adet kask ve yelek istediler, biz de gönderdik, televizyondan izleyince mutlu olduk. Dünyanın 50’den fazla ülkesine Yozgat’ta ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. Aynı zamanda 2013’ten bu tarafa Türkiye’deki balistik kaskların yüzde 80’e yakınını biz tedarik ediyoruz. 2013’e kadar bunlar genellikle ABD-İsrail ortaklı yabancı firmalardan tedarik ediliyordu, 1900 dolarlardan alımlar vardı. Biz bunları bitirdik. Hem Türkiye’ye hem yurt dışına ürünlerimizi tedarik ediyoruz" dedi.



Tüzer, Zelenski ve ekibine Soft balistik Level IV plakalı yelek ile Full Cat Edon plakalı LEVEL III kaskları gönderdiklerini de kaydetti.