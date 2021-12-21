Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,976.42
ALTIN
798.60
DOLAR
13.76
STERLİN
18.45
EURO
15.56
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli İşçi alacak
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli...
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapıyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü...
Mersin Üniversitesi 19 Öğretim üyesi alacak
Mersin Üniversitesi 19 Öğretim...
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık...

Zonguldak'ta balıkçılar, sezonu erken kapattı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Aralık 2021 Salı 12:27
0 Okunma
Zonguldak'ta balıkçılar, sezonu erken kapattı

ZONGULDAK'ta balıkçılar, denizlerde olumsuz hava şartları ve bilinçsiz avlanma nedeniyle yaşadıkları sıkıntıya mazottaki fiyat artışı da eklenince teknelerini limana demirledi. Bazı balıkçılar da kayıklarını karaya çıkararak, sezonu erken kapattı. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "Son 10 yılın en kötü balıkçılık sezonunu geçirmekteyiz. 15 Nisan'da bitecek olan sezonu maalesef aralık ayında endüstriyel ve kıyı balıkçıları olarak neredeyse kapattık" dedi. 

Av sezonunun 1 Eylül'de başlamasıyla palamut ve hamsi avına yoğunlaşan balıkçılar, artan maliyetler ve düzensiz avlanma nedeniyle teknelerini karaya çekti. Endüstriyel balıkçılık yapılan büyük gırgır tekneleri de limana demirlenerek tayfalarına izin verildi. Mazottaki fiyat artışının da etkilediği balıkçılar, avlanmayınca tezgahlar da boş kaldı. Az sayıda bulunan hamsinin kilogram fiyatı, 50 TL'ye kadar yükseldi.  

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, denizlerdeki balık azlığı ve mazot fiyatlarındaki artışın etkisiyle teknelerle balık aramakta zorlanıldığını söyledi. Bu nedenle kıyı balıkçılarının teknelerini karaya çıkardığını anlatan Kayhan, "Limanımızda ayrıca iki endüstriyel balıkçımız kontak kapattı. Denizde balık aramak da külfet oluyor. Artık bir dahaki sezona bıraktık umudumuzu. İstediğimiz ÖTV’siz mazotun istenilen ölçüde balıkçıya verilmesidir. Maalesef ÖTV’siz mazot da normal mazota yaklaştı" diye konuştu. 

Marmara ve Ege Denizi'nde avlanan balıkların tezgahlarda yer aldığını ancak pahalılığın gün geçtikçe arttığını kaydeden Kayhan, "Marmara ve Ege’de avlanan balıklar tezgahlarda var ama onlar da zor bulunuyor. Kıyı balıkçılığının olmadığı yerde halkın balık yemesi de zordur. Endüstriyel balıkçılar da fiyatları belirler. Şu anda denizlerde fırtına nedeniyle denize açılmak isteyenler de açılamıyor. Havalar düzelince mezgitin olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca bir umut kalkan avı başlayacak. O da halka yansıyacak balık değil. Çok pahalı bir balık" dedi. 
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkçılarSezonZonguldak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 35 tutuklama
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 35 tutuklama
'Efes Antik Kanal Projesi'nde yat limanı şekillenmeye başladı
'Efes Antik Kanal Projesi'nde yat limanı şekillenmeye başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans