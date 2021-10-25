Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1484.65
ALTIN
564.30
DOLAR
9.7664
STERLİN
13.4366
EURO
11.3586
Temizlik, destek ve veri hazırlama hizmeti alınacak
Temizlik, destek ve veri...
ÖSYM araç kiralama hizmeti alacak
ÖSYM araç kiralama hizmeti...
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
59 kalem temizlik malzemesi alınacaktır
59 kalem temizlik malzemesi...

Zonguldak'ta vaka oranı, 700'ün üzerine çıktı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Ekim 2021 Pazartesi 13:49
0 Okunma
Zonguldak'ta vaka oranı, 700'ün üzerine çıktı

ZONGULDAK - Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı haftalık koronavirüs vaka tablosunda, Kastamonu'nun ardından ikinci sırada yer alan Zonguldak'ta vaka oranı, 100 bin kişide 702,63 oldu. Kentin merkezi ve ilçeleri, HES risk haritasında kırmızı renkte kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 9-15 Ekim için 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları tablosunda, Kastamonu'nun ardından Zonguldak, 702,63'lük oran ile ikinci oldu. Bundan önceki 2 tabloda üst üste birinci sırada yer alan Zonguldak'ta vaka oranında artışın devam etmesi, kentte yaşayanları endişelendirdi. Zonguldak Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise halkın tedbirlere uyması konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Aşılanmada yüzde 79,8 ile Türkiye ortalamasının üzerindeki kentte kurulan mobil aşılama birimleri ile aşı uygulamaları yapılıyor. Kentin merkezi ve ilçeleri de HES risk haritasında kırmızı renkte kaldı.

Kentte yaşayan Muaviye Yılmaz, halkın tedbirleri boşladığını savundu. Daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Yılmaz, "Burada insanlar bilinçsiz bence. Nerede kalabalık, oraya gidiyorlar. Markette 3 kuruş indirim olsa oraya gidiyorlar. Allah akıl, fikir versin. Zonguldak'ta durum hiç iyi olmadı daha da olamaz herhalde" dedi.

Halasını 1 yıl önce koronavirüs nedeniyle kaybettiğini belirten Yusuf Mete de virüsün önüne tedbir ve aşılanma ile geçilebileceğini düşündüğünü belirterek, "İnsanlar dikkat etmiyor. İnsanların yarısından çoğu maskesiz geziyor. Çift aşımı oldum. Halamı koronavirüs nedeniyle kaybettim. Türkiye'de her gün 200'ü aşkın insan vefat ediyor. Bütün doktorlar, aşının önemini vurguluyorlarsa aşı olmak şart. Ben oldum, herkesin de olması gerekiyor, diye düşünüyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakVaka Oranı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"7 bin 300 gıda denetçimizle 81 ilde denetim yapacağız"
"7 bin 300 gıda denetçimizle 81 ilde denetim yapacağız"
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimi aştı
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimi aştı
Boy sınırı altında avlanan palamut bu yıl az
Boy sınırı altında avlanan palamut bu yıl az
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans