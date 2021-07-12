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Zonguldak Valisi: Delta varyantlı vaka 10'un üzerinde

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:44
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Zonguldak Valisi: Delta varyantlı vaka 10'un üzerinde

ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentte Delta varyantında vaka sayısının 10'un üzerinde olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını boyunca vaka sayıları zaman zaman yükselişe geçtiği kentte, vaka oranları son açıklanan verilere göre 100 binde 35,01 oldu. Vaka oranlarında düşüş devam ederken Zonguldak Valiliği, salgını kontrol altında tutabilmek için vatandaşlara tedbirlere uymaya devam etmeleri konusunda sık sık uyarıda bulunuyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de mobil aşı birimlerince köylerde ve kalabalık gruplarla çalışan maden ocakları gibi iş yerlerinde aşılama çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz kentte Delta varyantında vaka oranının 10'un üzerinde olduğunu söyledi. Vali Tutulmaz, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaya devam etmesi gerektiğini söyleyerek, "Tam sayı yok ama 10'un üzerinde diyebiliriz. 10 ile 20 arasında" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak ValisiDelta VaryantıKoronavirüs
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