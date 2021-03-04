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Zonguldak Valisi Tutulmaz: Mutasyonlu virüs 50'nin üzerinde ve her geçen gün artıyor

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, vaka sayılarındaki artışın önüne geçilememesi durumunda kırmızı kategoriye çıkacaklarını belirterek, "Böyle devam ederse kırmızıya yaklaşıyoruz, mutasyonlu virüs sayısı 50'inin üzerinde. Her geçen gün artıyor ve daha dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mart 2021 Perşembe 14:48
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Zonguldak Valisi Tutulmaz: Mutasyonlu virüs 50'nin üzerinde ve her geçen gün artıyor

ZONGULDAK - Risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Zonguldak'ta, 'Yeni dinamik denetim süreci' kapsamında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz denetim gerçekleştirdi. Gazipaşa Caddesi’nde gerçekleştirilen uygulamada, kafe, restoran, çay ocakları gibi iş yerleri denetlendi. Bir restorana giren Vali Tutulmaz, müşteriye HES kodu sorulmadığını tespit etti. Restoran sahibine uyarıda bulunan Vali Tutulmaz, "Denetimin ilk günü bugün. Bunun cezası çok ağır. HES kodunu gelen müşteriye soralım" dedi. Vali Tutulmaz, iş yerleri çalışanlarına ve vatandaşlara kurallara uymaya özen gösterilmesini tavsiyelerinde bulundu. Denetimin ardından açıklamada bulunan Vali Tutulmaz, artık yeni bir döneme geçildiğini söyledi. Yeni dönemde kontrollü sürecin ön planda tutularak yönetimleri daha dinamik hale getireceklerini ifade eden Vali Tutulmaz, "Burada denetim kolluk kuvvetlerinin denetiminden ziyade belediyelerin, meslek odalarının ve STK'ların özellikle işyerlerinin aktif katılımıyla bu denetimleri sağlayacağız. Bu denetimler tüm vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilecek. Bu salgından hepimiz mağdur oluyoruz. Sayılar arttıkça ilde yaşayan herkes mağdur oluyor." dedi.

'BÖYLE GİDERSE KIRMIZI KATAGORİYE GİRECEĞİZ'

Vali Tutulmaz, Zonguldak'ın şu anda turuncu kategoride olan iller arasında olduğunu hatırlatarak, şöyle dedi:

"Hedefimiz mavi olan iller arasında olmaktır. Bunun bir bedeli var ve son derece dikkatli ve kararlı şekilde hareket ederek olacak bir durum. Bunu elde edemiyorsak sarıda olmaya çalışalım. Bunu da elde edemiyorsak en kötü ihtimalle bulunduğumuz yeri koruyalım. Bunun bir üstü kırmızı işaretli olan illerdir. Buradaki konum ise bir hafta önce yaşanan sıçramalar burada devam ediyor. Yükselme eğilimi var. 30'lu rakamlara inmiştik. Yeniden şu anda 60'lı rakamlardayız. Böyle devam ederse kırmızıya yaklaşıyoruz. Halkımızı buradan uyarıyoruz. Bu rakamlar 15 daha yükselirse kırmızıdayız. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. En yüksek riskli konumdan uzaklaşmamız lazım. Buda ancak dikkatle ve son derece hassas davranmakla olacaktır. Bir kişinin hatası bu yeni mutasyonlu virüs ile beraber çok hızlı şekilde çok kişiye olumsuz şekilde yansıyabilir. Zonguldak halkı olarak sürekli hassasiyet içinde olmamız gerekiyor. Mutasyonlu virüs vaka sayısı 50'nin üzerine çıktı. Her geçen gün artıyor. Daha dikkatli olmamız gerekiyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Valisi Mustafa TutulmazVaka SayılarıMutasyonlu Virüs
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