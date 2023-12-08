Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "yabancı kontrollü girişim istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2020'de 6 bin 154 iken 2021'de 6 bin 111 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2020'de yüzde 13,8, 2021'de ise yüzde 12,7 olarak kayıtlara geçti.

Tütün ürünleri imalatı, 2021'de yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 91,8 ile en yüksek olduğu faaliyet olarak belirlendi. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek kaydedildiği ikinci faaliyet ise yüzde 46,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları oldu.

Yabancı kontrollü girişim

Yabancı kontrollü girişimlerin ülkelere göre dağılımında sayı ve ciro bakımından en büyük paya sahip ülke Almanya, ikinci en büyük paya sahip ülke ise ABD olarak kaydedildi.

Yabancı kontrollü 6 bin 111 girişimden 1025'i Almanya tarafından kontrol edildi. Bu girişimlerin 2021'de elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 13,1 olarak hesaplandı. ABD kontrolündeki 698 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

Avrupa'daki istatistiklere uygun derleniyor

Yabancı kontrollü girişim istatistikleri, yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan veya dolaylı olarak yabancı kontrolünde olan girişimlere ait bilgileri içeriyor.

Söz konusu veriler, Avrupa iş istatistiklerine ilişkin 27 Kasım 2019 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ile Avrupa İş İstatistikleri Yönetmeliği uyarınca teknik düzenlemeleri belirleyen 30 Temmuz 2020 tarihli Komisyon Uygulama Yönetmeliği'ne uygun derleniyor.

Bu istatistikteki ekonomik göstergeler TÜİK tarafından derlenen ve yayımlanan "yapısal iş istatistikleri" kapsamında yer alan girişim verilerinden oluşturuldu.