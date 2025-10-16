BASRA (AA) - İdani, Türk yatırımlarının kentteki durumu, Irak ve Türkiye'nin ortak projesi olan ve başlangıç noktası Basra'da bulunan Kalkınma Yolu Projesi ve Irak-Türkiye ilişkileriyle ilgili AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Türk yatırım şirketlerinin son yıllarda Basra'da güvenli ortam bulduğunu ifade eden İdani, 'Basra'daki Türk yatırımları son yıllarda iyice arttı.' dedi.

Türkiye ve Irak arasında 'entegre bir ekonomik ilişkinin' gerektiğini ifade eden İdani, 'Şat'ül Arap kıyısında, büyük tecrübe sahibi olan Türk şirketlerine Türkiye'de yaptıkları gibi köprüler yapma teklifimiz var. Türk şirketleriyle öncü oldukları güneş enerjisi alanında da çalışmak istiyoruz. Türk Kalkınma Fonu'nun da Basra'da hizmet vermesi ve projelere yardım etmesi için görüşmelerimiz oldu.' şeklinde konuştu.

Şat'ül Arap suyunun aşırı tuzlu olduğunu anımsatan İdani, deniz suyunun tuzdan arındırılması için önde gelen Türk şirketleriyle çalışmak istediklerini kaydetti.

Irak ve Türkiye arasındaki stratejik işbirliği ve dayanışma inşa etmek istediklerini dile getiren İdani, Türk Maarif Vakfı Okullarının da çalışması için kolaylıklar sağlanması noktasında olumlu mesajlar verdi.

'Kalkınma Yolu, Irak ve Türkiye arasında stratejik ilişkiler oluşturabilecek'

Vali idani, başlangıç noktası Basra olan Kalkınma Yolu Projesi'ne da değinerek, şunları kaydetti:

'Bazıları Kalkınma Yolu'nun federal bir proje olduğunu ve sadece Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü düşünüyor. Basra Valiliği ve vilayet meclisi olarak Kalkınma Yolu'nun Basra'dan başlayıp yine Basra'da bittiğini düşünüyoruz. Bu yolun başlama ve başlangıç noktası Fav Limanı'dır. Kalkınma Yolu, iki ülke ilişkilerine olumlu etkide bulunacak ve Irak ile Türkiye arasında stratejik ilişkiler oluşturabilecek. Türkiye'nin doğuya olan ihracatı bu liman üzerinden yapılabilecek, dolayısıyla iki ülke çıkarına hizmet edecek. Kalkınma Yolu, Türkiye'nin Körfez'e yönelik çıkış noktasıdır ve aynı zamanda Körfez'den gelecek her şey Kalkınma Yolu üzerinden Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya gidecek. Irak petrolünün ve gelecekteki gaz ihracatının da Avrupa'ya Türkiye üzerinden ihraç edilmesi için yüksek koordinasyon olması gerekir.'

