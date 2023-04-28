İSTANBUL - Caz müzik sahnesinin önemli isimlerinden Sabri Tuluğ Tırpan (piyano), Cenk Erdoğan (gitar, yaylı tanbur), Hamdi Akatay, (perküsyon) Volkan Öktem (davul) ve Eylem Pelit’in (bas gitar) bir araya gelerek oluşturduğu Almagest Quintet ve dünyaca ünlü caz trompetçi Nils Petter Molvær, 3 Mayıs Çarşamba, saat 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverler ile buluşacak.

Almagest Quintet, konserde kendi bestelerinin yanı sıra, uzun bir aradan sonra Türkiye’de ilk konserini İş Sanat’ta verecek Nils Petter Molvær’in bestelerini de seslendirecek.

Caz, ambient, house ve elektronik müziği ustalıkla bir araya getiren Molvær, performanslarında akustik tınıları elektronik dünyaya dahil ederek, pop, rock, funk ve modern caz dünyasının sınırlarını genişletmeye devam ediyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI