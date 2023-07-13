İSTANBUL- GAMI Teknoloji, Web3 ve blokzincir alanındaki çalışmalarıyla ekosistemin gelişimine yönelik önemli adımlar atıyor. Girişim, halihazırda GAMI World ana markası çatısı altında projeler geliştirmeye devam ediyor. Küresel ölçekteki planlamalar doğrultusunda yoğun bir çalışma dönemine giren GAMI Teknoloji’nin CEO’su Gökhan Altın, yaptığı son açıklamayla şirketin global hedeflerini ekosistemle paylaştı.

“Web3 alanında Türkiye’den çıkan unicorn olmayı amaçlıyoruz”

“GAMI Teknoloji olarak, sektörde geliştirdiğimiz yenilikçi projelerle yalnızca Türkiye ekosisteminde değil, aynı zamanda küresel ölçekte de marka bilinirliğiyle adından söz ettiren etkin bir aktör olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda kendi iç kaynaklarımızla geliştirdiğimiz stratejilere uygun aksiyonlar alıyoruz.

Yerli bir girişim olarak, öncelikle Türkiye’deki Web3 dünyasını ileriye taşımak adına Web3 odaklı Venture Builder modeliyle iş süreçlerimizi yönetiyoruz. Bu anlayışımızla sektördeki eksikliklerin giderilmesi doğrultusunda yenilikçi çözümler üretiyor, bünyemizdeki bilgi birikimine ciddi katkı sağlıyoruz. Bu yolculukla birlikte Web3 alanında Türkiye’den çıkan bir unicorn olmayı amaçlıyoruz. Ülkemizdeki Web3 girişimlerinin yatırımcı güveni kazanmasıyla birlikte sermayeye erişimin kolaylaşmasında da öncü rol oynamak istiyoruz.

“Hedefimiz Web3 odaklı yönetilen sayılı Venture Builder arasına girmek”

Tüm operasyonlarımızı Türkiye’de yürütürken, blokzincir ve Web3 alanında yaşanan global gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Asıl odağımız Web3 odaklı ürünler üretirken pazardaki kullanıcılar için ihtiyaçlarına çözüm sunabilmekte.

Globaldeki etki alanımızı genişletirken; niteliksel büyümeyle birlikte Web3 ekosistemine odaklanan sayılı Venture Builder arasında kendimize yer bulmak istiyoruz. Halihazırda hem aldığımız ciddi yatırımları doğru biçimde yöneterek hem sektörü yakından tanıyan danışman kadromuzun görüşlerinden beslenerek bu hedefe ulaşmak için mesai harcamaya devam ediyoruz.

“Geliştirdiğimiz ürünler hem B2B hem B2C’ye hitap ediyor”

Ürünlerimizin fikir aşamasından kullanıma sunulmasına kadar her aşamayı kendi iç kaynaklarımızla ilerletirken, ekosistemdeki ihtiyaçları tamamlamaya yönelik çözümler sunuyoruz. Bu noktada, geliştirdiğimiz ürünlerin hem B2B hem de B2C’ye hitap etmesini önemsiyoruz. Böylelikle her türden kullanıcıya çözüm sunan bir yapıya kavuşarak, tüm ekosistemi kucaklamak istiyoruz.”

HABER: METE YILMAZ