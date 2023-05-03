İSTANBUL - Tuzla Belediyesi çocukların rekabeti öğrenmesi, arkadaşlık duygularının artması, kişisel gelişimlerine katkı sağlanması ve spor yapmaları için düzenlediği turnuvalara bir yenisini daha ekledi. Toplam 8 kulübün katıldığı u-11 futbol turnuvasında, 11 yaşındaki çocukların aileleri de heyecanlı anlar yaşadılar. Tuzla Belediyesi Şifa-Mimarsinan Spor Kompleksinde gerçekleştirilen turnuvaya Tuzla Mercan Spor, Tuzla Gençlerbirliği Spor, Tuzla Siyah Çoraplılar Spor, Tuzla Aydınlı Spor, Tuzla Yıldız Spor, Tuzla Plevne Spor, Tuzla Onay Spor, Tuzla Anadolu Spor kulüplerinin u-11 futbol takımları katıldı.

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı,” Tuzla’da her yaştan sporcuların gelişimi için dostluk turnuvaları düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

HABER: ERCAN AYDIN