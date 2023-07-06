İSTANBUL AA- Twitter'ın sahibi Elon Musk ve Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in "kafes dövüşü" diyaloğu dünyanın gündemine otururken, sosyal medya dünyasının iki büyük ismi şimdi de platform rekabeti ile tekrar gündemin ilk sıralarına yükselmeyi başardı.

Zuckerberg'in yeni platformu: Threads

Musk'ın Twitter'a tweet görüntüleme sınırlaması getirmesinin ardından birçok kullanıcının, alternatif platform arayışına girdiği bugünlerde, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu olan Threads'i kullanıma sundu.

Arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili bir açıklama yapan Meta şirketi, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirdi. Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

Instagram ile bağlantısı olan yeni sosyal medya platformunu telefonlarına indiren kullanıcılar, Instagram'daki arkadaşları ile Threads üzerinden de arkadaşlık kurabiliyor ve takipçi sayılarını hızla artırabiliyor. Online istatistik portalı Statista'nın Ocak 2023 verilerine göre, Instagram'ın aylık aktif 2 milyar kullanıcı sayısı olurken, Twitter'ın ise 556 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor.

Mark Zuckerberg, Threads uygulaması kullanıma sunulduktan sonra ilk 7 saat içinde 10 milyondan fazla kullanıcının kaydolduğunu bildirdi.

Bluesky

Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey'in 2021'de kurduğu Bluesky da Twitter'ın rakipleri arasında gösteriliyor.

Twitter'a benzer bir arayüze sahip platform, Dorsey'in Twitter'daki başarısı nedeniyle öne çıkıyor. Kullanıcıların Bluesky'a kayıt olması için davetiyeye sahip olması gerekiyor.

Truth Social

Twitter'daki hesabının kapatılmasının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan Truth Social da Twitter'a rakip olarak ortaya çıkan sosyal medya platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

Uygulama, daha çok ABD'deki Cumhuriyetçilerin kullandığı bir platform olarak biliniyor.

Mastadon

Merkeziyetsiz bir yapıda tasarlanan sosyal ağ platformu Mastadon, Twitter alternatifleri arasında yer alıyor.

Verilerin tek bir kaynakta tutulmadığı, ücretsiz ve açık kaynaklı platform, farklı sunuculara kurulabiliyor. Kullanıcılar, bu sunuculardan herhangi birine kaydolup diğer sunuculardaki kullanıcılarla etkileşimde bulunabiliyor.

Yaay

Türk Telekom Ventures çatısı altındaki yatırımlardan AppYap tarafından hayata geçirilen yerli sosyal medya platformu Yaay, Twitter'a alternatif oluşturan sosyal medya platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yaay, gündem ve haber takibi, kategoriler, rozet uygulaması gibi yetkinlikleri ile birçok farklı özelliği aynı çatı altında kullanıcılarıyla buluşturuyor. Puan sistemi ile Yaay'da beğeni aldıkça puanı yükseltmek, rozet sisteminde yukarı çıkmak, daha yüksek puan ile daha fazla görünür olmak da mümkün oluyor.