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Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor'a (Slovenya) konuk olacağı maç ise TSİ 21.15'te başlayacak.

Yukatel Adana Demirspor, evinde 5-1 yendiği Osijek (Hırvatistan) ile TSİ 21.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşları, bugün tek maçla başlayacak. Ligde yarın yapılacak maçların ardından play-off turuna yükselecek 32 takım belli olacak.

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