Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında yarın ve 7 Ağustos Perşembe günü 30 maç yapılacak.
Başakşehir, 7 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Norveç ekibi Viking'e konuk olacak.
Beşiktaş ise aynı gün TSİ 21.45'te İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile deplasmanda karşılaşacak.
Karşılaşmaların rövanşları, 13-14 Ağustos'ta oynanacak.
İlk maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - Neman (Belarus)
7 Ağustos Perşembe:
19.00 Milsami (Moldova) - Virtus (San Marino)
19.00 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - AEK (Yunanistan)
19.00 Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
19.00 Rosenborg (Norveç) - Hammarby (İsveç)
19.00 Kauno Zalgiris (Litvanya) - Arda (Bulgaristan)
19.30 Banik Ostrava (Çekya) - Austria Wien (Avusturya)
20.00 Riga (Letonya) - Beitar (İsrail)
20.00 Viking (Norveç) - Başakşehir
20.00 AIK (İsveç) - Györi (Macaristan)
20.00 Silkeborg (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya)
21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Egnatia (Arnavutluk)
21.00 Differdange (Lüksemburg) - Levadia Tallinn (Estonya)
21.00 Vikingur (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda)
21.00 Sparta Prag (Çekya) - Ararat (Ermenistan)
21.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Vaduz (Lihtenştayn)
21.00 Anderlecht (Belçika) - Sheriff (Moldova)
21.00 Polissya (Ukrayna) - Paksi (Macaristan)
21.00 Levski Sofia (Bulgaristan) - Sabah (Azerbaycan)
21.15 Lausanne (İsviçre) - Astana (Kazakistan)
21.30 Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya)
21.30 Ballkani (Kosova) - Shamrock Rovers (İrlanda)
21.30 Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya)
21.45 Vikingur (İzlanda) - Brondby (Danimarka)
21.45 St. Patrick's (İrlanda) - Beşiktaş
22.00 Rapid Wien (Avusturya) - Dundee United (İskoçya)
22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Dinamo City (Arnavutluk)
22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Santa Clara (Portekiz)
22.00 Rakow (Polonya) - Maccabi Haifa (İsrail)
22.00 Partizan (Sırbistan) - Hibernian (İskoçya)