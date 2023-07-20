Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Lyanco, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Lyanco, İstanbul'a geldi

Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Rövanş karşılaşmaları sonucu Olimpija Lübliyana, Kİ Klaksvik, Karabağ, Astana, Ludogorets, Slovan Bratislava ve HJK Helsinki, 2. eleme turuna çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.