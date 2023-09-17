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Açıklamada, Rus füzelerinin Odessa'daki tarım işletmesine isabet etmesi sonucunda tarım arazilerinin ve tahıl deposunun hasar gördüğü, can kaybı meydana gelmediği bilgisi paylaşıldı.,

İmha edilen 6 füzeden 5'inin Odessa bölgesi hava sahasında düşürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Düşman, tarımsal altyapı üzerinde yoğun bir terör estirmeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da düşürülen 6 İHA'dan 4'ünün Mıkolayiv bölgesinde, 2'sinin Odessa bölgesi hava sahasında yok edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rus füzelerinin Odessa bölgesindeki bir sivil tarım işletmesinin bulunduğu alana isabet ettiği, olay yerinde Devlet Acil Durumlar Servisi ekiplerinin çalıştığı kaydedildi.

Toplam 16 hava hedefinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Saldırının ana yönü Odessa bölgesinin güneyiydi. Hava Kuvvetlerinin, Savunma Kuvvetlerinin hava savunmasıyla işbirliğinde gerçekleştirilen muharebe operasyonları sonucunda Şahed-136/131 tipi 6 İHA, X-101/X-555/X-55 tipi 6 seyir füzesi olmak üzere toplam 12 hava hedefi imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

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