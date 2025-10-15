BRÜKSEL (AA) - NATO Ukrayna Savunma Temas Grubu, Brüksel'deki karargahta yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

İngiltere ve Almanya'nın eş başkanlığında yapılan toplantının açılışında konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Şmigal, temas grubunun 31. kez bir araya geldiğini belirterek, sağlanan destek için teşekkürlerini iletti.

Şmigal, ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) programına değinerek, daha fazla ülkeye bu girişime katılma çağrısı yaptı.

PURL kapsamındaki finansman ihtiyacının gelecek yıl 12 ila 20 milyar dolara ulaşacağını aktaran Şmigal, 'Bu projenin koordinasyonunu görüşmeye hazırız.' dedi.

Şmigal, ülkesinin bir diğer önceliğinin dron ve füze üretimi için ihtiyaç duyduğu finansman olduğunu kaydederek, '4 milyar dolarlık acil finansmana ihtiyacımız olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz. Ortaklarımız, gerekli finansmanı sağlarsa 2026'da 10 milyona kadar dron üretebileceğiz. Derin vuruşlu dronlarımızı, ortaklarımızın derin vuruşlu füzeleriyle birleştirmemiz gerekiyor. Bunu ısrarla vurguluyor ve bu tür bir destek talep ediyoruz.' diye konuştu.

Üçüncü önceliklerinin doğrudan cephe hattındaki vuruş derinliğini artırmak için daha uzun menzilli top mermileri olduğunu aktaran Şmigal, '(2026 yılı genel savunma ihtiyacı) 120 milyar dolar olarak tahmin ediyoruz. Ukrayna, bunun 60 milyar dolarını ulusal kayaklarımızdan karşılayacak. Ortaklarımızdan da diğer yarısını karşılamalarını rica ediyoruz.' dedi.

ABD silahlarının Ukrayna'ya tedariki önemli

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun kurulduğu günden bu yana Ukrayna'ya verilen kolektif desteğin omurgasını oluşturduğunu söyledi.

Rutte, ABD'li Savunma Bakanı Pete Hegseth'e hitap ederek, 'Ukrayna'ya silahlarınızı ulaştırmak gerçekten çok önemli. Bu, Ukrayna'nın halkını korumasına ve cephe hattını elinde tutmasına olanak sağlayacak hızlı ve beceri gerektiren bir süreç.' değerlendirmesini yaptı.

Muhabir: Selen Valente Rasquinho