KIEV AA- Malyar, Savunma Bakanlığının Askeri Basın Merkezinde, Ukrayna kuvvetlerinin son günlerde yaptığı karşı saldırılarla ilgili bilgi verdi.

Askerlerinin güney yönünde emin adımlarla ilerlediğini belirten Malyar, "Son 1,5 haftada Ukrayna birlikleri doğu yönünde 3 kilometreden fazla ilerledi." ifadesini kullandı.

Malyar, Rusların güçlü bir direniş gösterdiğine işaret ederek, Ukrayna birliklerinin mayın tarlaları, kamikaze insansız hava araçlarının kullanılması ve yoğun bombardımanla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Rus ordusunun Bahmut yönünde yedek güç ve araçlarını çektiğini ileri süren Malyar, Ukrayna kuvvetlerinin de Rusların planını uygulamasına izin vermediğini kaydetti.

7 yerleşim yeri kurtarıldı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Oleksiy Gromov da aynı toplantıda Zaporijya yönünde son bir haftada Ukrayna kuvvetlerinin 7 yerleşim yerini kurtararak 103 kilometrekare Ukrayna toprakları üzerinde kontrolü yeniden sağladığını aktardı.

Melitopol yönünde Ukrayna askerlerinin Mala Tokmaçka köyünün güneyinde 3 kilometre ilerlediğini ifade eden Gromov, "22 kilometrekarelik bir alan üzerinde kontrol yeniden sağlandı ve Lobkove köyü kurtarıldı." diye konuştu.

Gromov ayrıca "Berdyansk yönünde Ukrayna ordusunun Levadne, Novodarivka, Neskuçne, Storojove, Makarivka, Bilogorivka köyleri kurtarıldı, 81 kilometrekarelik bir alanda kontrol yeniden sağlandı." dedi.