Haber: Mert Osman Erman

Her yıl Aspen Güvenlik Forumu, Amerika'nın dünya ile ilişkisini şekillendiren etkili elitleri ağırlar.

Bu sefer, politika yapıcıların ve düşünce kuruluşlarının zihinlerinde Ukrayna'daki savaşın ilerleyişiyle ilgili sorular öncelikliydi.

Başkan Volodymyr Zelensky bile ortaya çıktı - geniş bir ekranda uzaktan katıldı - teşekkür etmek ve daha fazla yardım istemek için, bu kritik bir dönemde birçok şeyin dengeye bağlı göründüğü bir kabul.

Ve üç haftalık Ukrayna gezisinden sonra Aspen'e vardığımda, sadece Ukrayna'nın mevcut karşı taarruzunun hızına değil, aynı zamanda Amerika'nın uzun vadeli taahhüdüne yönelik bir endişe buldum.

Ukrayna, karşı taarruzuna bir aydır devam ediyor ve açıkça, sık sık sadece birkaç metrelik arazi alarak "zorlu bir yürüyüş" olduğu görülüyor.

Başkan Zelensky'ye yöneltilen ilk soru, neden işlerin beklenenden daha yavaş gittiği idi. Sabırlı bir şekilde, karşı taarruzun başlatılmasının silah, mühimmat ve eğitim eksikliği nedeniyle geciktiğini ve bu durumun Rusya'ya daha fazla mayın döşeme ve savunmalarını geliştirme şansı verdiğini açıkladı.

Ancak endişelenenlere güvence vermek için, eylemlerin hız kazanacağı "anın yaklaştığını" söyledi.

Ukrayna, ABD askeri yardımına dayanıyor ve verilenler ve ne zaman verildiği konusunda gerginlik sezilebilir.

Başkan Zelensky Aspen'de daha fazlasını talep ederken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bir saat kadar sonra ABD askeri danışmanlarının F-16 savaş uçaklarının mevcut operasyonlarda önemli bir rol oynamayacağına inanmadığını söyledi.

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Silah tedarikinde yakından yer almış diğer Amerikalılar da özel olarak Ukrayna'nın mevcut karşı taarruz için ihtiyacı olanı aldığını ve gelecekte aynı ölçüde yeniden silahlandırmanın o kadar kolay olmayabileceğini söylüyor. Bu nedenle, savaş alanındaki bir sonraki dönem kritik olacak.

Savaş yavaş görünebilir, ancak bir çıkmaz değil - en azından henüz değil.

Ukrayna hala Rusya'nın savunmalarında bir zayıflık bulmak için araştırıyor, böylece rezervde tuttuğu kuvvetleri uygulayabilir ve önemli bir ilerleme kaydedebilir umudunda.

Eğer işe yararsa, Ukrayna güçlü bir konumda olabilir. Ancak onlar ilerleyemezlerse, çıkmaz konuşmalarına daha uygun olabilir ve zorlu görünebilir.

Savaş, silah ve mühimmat kadar irade ve dayanma savaşıdır.

Aspen ve Kiev'de, istihbarat yetkilileri ve diplomatlar, baskının Rusya içinde etkisini göstermeye başladığına dair işaretlere dikkat çekmek istiyor.

Bunun en belirgin örneği, Wagner patronu Yevgeny Prigozhin'in bir ay önce Moskova'nın askeri liderliğinin başarısızlıklarına yönelik şikayetleriyle başkaldırmasıydı. Diğer generaller, Rus askerleri ve komutanları arasındaki düşük moral ve hayal kırıklığı haberleri eşliğinde görevden alındılar.

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Ukraynalı ve Amerikalı yetkililer, bu çatlakları vurgulamak ve derinleşebileceklerini düşündürmek istiyorlar.

Ukrayna'da, Rusya'nın ele geçirdiği toprakları geri kazanmak isteyen bir nüfusun acı çektiği ve kimse müzakereler veya uzlaşma hakkında konuşmak istemiyor gibi net bir kararlılık hissediliyor.

Yine de, Batı destekindeki çatlakların belirtileri de var.

ABD Kongre üyeleri Aspen'de açıkça konuştular ve seçmenlerinin Ukrayna'yı haritada bile gösteremediğinden ve mali yardımın ölçeğini sorguladıklarından bahsettiler.

Yetmiş Cumhuriyetçi Kongre üyesi bir hafta önce Ukrayna'ya gelecekteki yardımı sona erdirmek için oy vermişti - beklentilerin üzerinde bir sayı. Başkan adayı seçimlerinde, paranın ABD'de harcanması ve yurt dışına harcanmaması kolay bir alkış hattı yapar.

Donald Trump'ın gölgesi de Aspen'i sardı ve Ukrayna için değil, Amerika'nın dünya pozisyonu ve müttefikleriyle ilişkisi için olası yeniden seçilmesinin ne anlama geleceği konusunda sorular sordu.

Amerika'nın müttefikleri farkında - ve özel olarak endişelerini dile getiriyor - Ukrayna'ya destek vermenin risklerinden, özellikle de ABD'nin gelecek yıl seçimlere girmesiyle birlikte.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Nato zirvesindeki konuşması Ukrayna'nın daha fazla minnettarlık göstermesi gerektiğine dair bir tartışmaya yol açtı.

Ne demek istediği, Ukrayna'nın özellikle Başkan Zelensky'nin NATO üyeliğine açık bir yolun eksikliğini eleştiren tweet'i sonrasında Washington DC'deki tartışmalara daha fazla dikkat etmesi gerektiğiydi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, davasını sunmak için Aspen'e seyahat etti.

"Rus propaganda şovu olarak buna bir çıkmaz denmesine izin vermemeliyiz," dedi izleyiciye.

Mesajı, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğinin daha az savunmacı olması ve bunu, kendi halkına da dahil olmak üzere daha fazla açıklama yapması gerektiği yönündeydi.

Tüm bunlar, hem Ukrayna'da hem de Aspen elitleri arasında önümüzdeki birkaç hafta ve ayın kritik olacağı anlayışını gösteriyor.

Muhtemelen Ukrayna'nın askeri olarak ilerlemesini kırıp kıramayacağı, Rusya'daki çatlakların derinleşip derinleşmeyeceği ve Batı - özellikle Amerikan - desteğinin ayakta durup durmayacağı belirlenecek.