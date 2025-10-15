RAMALLAH (AA) - İsrail'de tutukluyken kaleme aldığı 'Gökyüzü Renginde Bir Maske' romanıyla Arap dünyasının önde gelen edebiyat ödülü 'Arabic Booker' adıyla bilinen Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nün 17'ncisini geçen yıl kazanan Filistinli tutuklu yazar Basim Hendekçi, 21 yıl esaretin ardından özgür kaldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehrinde 2 Kasım 2004'te gözaltına alınan ve 3 kez 'müebbet' hapis cezasına çarptırılan Hendekçi, Hamas ile İsrail arasında yapılan ve 10 Ekim'de yürürlüğe giren esir değişimi anlaşmasının ilk aşaması kapsamında serbest bırakılan ve Mısır'a gönderilen Filistinliler arasında yer aldı.

Hendekçi, İsrail hapishanelerinde esir tutulduğu 21 yıl boyunca 2 şiir kitabı, çok sayıda roman ve 250 makale kaleme aldı.

Filistin Esirler Heyeti ve Esirler Kulübü'nün ortak açıklamasına göre, İsrail 13 Ekim'de, 1718'i 8 Ekim'de başlayan Gazze saldırılarından sonra tutuklanan ve 250'si 'müebbet' hapis cezası alan 1968 Filistinliyi serbest bıraktı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Gazze'deki 20 İsrailli esiri canlı olarak serbest bırakmasının ardından İsrail de Filistinli esirleri salıvermişti.

Filistinli ve İsrailli insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hala 10 binden fazla Filistinli tutuklu bulunuyor. Esirlerin işkence, açlık ve tıbbi ihmal gibi ağır koşullarda tutulması birçok tutuklunun ölümüne yol açıyor.

Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nü kazanan Hendekçi kimdir?

Arap dünyasının önde gelen edebiyat ödülü 'Arabic Booker' adıyla bilinen Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nün 17'ncisini, 2024'te Filistinli tutuklu yazar Basim Hendekçi, 'Gökyüzü Renginde Bir Maske' romanıyla kazanmıştı.

Ödülü, Hendekçi adına, romanın yayınlandığı Dar Al-Adab Yayınevi'nin sahibi Rana İdris teslim almıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada da Hendekçi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus şehrinde 2 Kasım 2004'te gözaltına alındığı ve 3 kez 'müebbet' hapis cezasına çarptırıldığı duyurulmuştu.

Nablus'taki En-Necah Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde eğitim alan Hendekçi'nin hapiste kaldığı sürede 2 şiir kitabı, çok sayıda roman ve 250 makale kaleme aldığı, bazı eserlerinin Fransızcaya çevrildiği belirtildi.

Romanın, Uluslararası Arap Romanı Ödülü'ne aday gösterilmesinin ardından İsrail medyasında kitap hakkında karalama kampanyası başlatılmıştı.

Hendekçi'nin ödüllü romanında, Ramallah'taki bir mülteci kampında yaşayan arkeolog Nur'un, bir İsrailliye ait paltonun içinde bulduğu 'mavi kimlik' ile İsraillilerin arasına karışıp arkeolojik kazılara katılarak yaşadıkları ele alınıyor.

Muhabir: Qais Omar Darwesh Omar,Ömer Erdem