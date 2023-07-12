İSTANBUL - Avcılar Belediyesi, Folklor Kurumu Derneği ve Kent Kültür Kalkınma Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivale 9 ülkeden ve deprem bölgesinden gelen yüzlerce sanatçı katıldı. Üç gün süren festivale katılan binlerce vatandaş çeşitli etkinlikler, dans gösterileri ve konserlerle doyasıya eğlendi. İspanya’dan Gürcistan’a, Yunanistan’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kadar 9 ülkeden ve deprem bölgesinden gelen 450’yi aşkın sanatçının katıldığı festivale katılanlar unutulmaz bir gece yaşadı. 7-8-9 Temmuz, tarihlerinde üç gün süren etkinliklere 35 bin’den fazla vatandaş katıldı.

Deprem bölgesi unutulmadı

Farklı kültürlerin buluştuğu festivalde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler de unutulmadı. Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar ve deprem bölgesi olan Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gelen dansçılar birlikte izleyicilerin karşısına çıktı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI