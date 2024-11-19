İş, sanat, siyaset, medya ve cemiyet dünyasından birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşecek olan bu prestijli etkinlik, sektöründe yenilikler getiren ve girişimleriyle öne çıkan kişi ve kurumları ödüllendirecek.

Double Tree By Hilton Topkapı Hotel‘de gerçekleşecek bu muhteşem gecede, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak özel sahne performansları ve sürpriz gösteriler yer alacak. Gecenin sunuculuğunu ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy ile tanınmış isim Mehmet Aydın üstlenecek. Kırmızı halıda ise izleyenleri, uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden Beste Tuğçe Viran karşılayacak.

Törende, sektörel başarılara imza atan, projeleriyle fark yaratan girişimciler ve iş dünyasının seçkin isimleri ödüllerle onurlandırılacak. Ulusal ve uluslararası arenada büyük rekabet yaratan ve adından söz ettiren iş insanları, medya temsilcileri ve sanatçılar bu özel geceyle bir araya gelecek.

“Uluslararası Girişimcilik ve Başarı Ödülleri Töreni”, Aslan Yapım Medya’nın yenilikçi yaklaşımıyla; farklı alanlardaki başarıları ve sektöre kattıkları değeri tanıyarak desteklemek ve daha fazla kişiyi cesaretlendirmek için unutulmaz bir platform sunmayı hedefliyor. Bu görkemli etkinlik, ödülleri ve sürpriz konuklarıyla, izleyenlere eşsiz bir deneyim yaşatmayı vaat ediyor.