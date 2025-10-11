ISTANBUL (AA) - Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğiyle yürütülen Sıfır Atık Hareketi, 17 Ekim'de İstanbul'da başlayacak forum ile dünyayı bir kez daha bir araya getiriyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğinde 'İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla düzenlenecek forumda, çevre, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında küresel ölçekte atılacak ortak adımlar ele alınacak.

Üç gün sürecek forum, 104 farklı ülkeden katılımcı, 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler ve BM, UN-Habitat, UNEP ve UNDP gibi uluslararası birçok kuruluşun üst düzey temsilcileri ile dünyanın dört bir yanından liderleri, uzmanları, akademisyenleri, özel sektör temsilcilerini, sivil toplum kuruşlarını, aktivistleri ve karar vericileri buluşturacak.

Türkiye'nin sıfır atık ve çevre politikaları vizyonu uluslararası katılımcılarla paylaşılacak

Forumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık ve çevre politikalarına ilişkin vizyonunu uluslararası katılımcılarla paylaşacak.

Sıfır Atık Hareketi'nin küresel öncüsü ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ise forumun onur konuğu olarak yer alacak ve çevre bilincinin insan ve mekan ekseninde dönüşümündeki stratejik önemine dikkati çekecek.

Ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İklim Konularındaki Özel Temsilcisi Muhtar Babayev, bölgesel işbirliği, iklim diplomasisi ve ortak çevre politikalarına ilişkin değerlendirmelerini katılımcılara anlatacak.

Politika ve uygulama arasında güçlü bir sinerji kurmayı, kapsayıcı ortaklıkları teşvik etmeyi ve pratik çözümlerin yaygınlaştırılmasını hedefleyen forum, uluslararası çevre politikalarının geleceğine yön verecek fikirlerin tartışıldığı bir platform olmanın yanı sıra Türkiye'nin Sıfır Atık vizyonunu küresel ölçekte güçlendirmeyi ve İstanbul'u Sıfır Atık hareketinin merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

'Forum ile dünya, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru yeni bir yol haritası oluşturacak'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, forumun Türkiye'nin çevre politikalarındaki öncü konumunu pekiştireceğini belirtti.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan ve 8'inci yılını dolduran Sıfır Atık Hareketi'nin, bugün yalnızca bir çevre projesi değil aynı zamanda küresel bir dönüşüm vizyonu olduğunu vurgulayan Ağırbaş, 'Sıfır Atık Hareketi, bugün 193 ülkede karşılık bulmuş, 44 ülke kendi ulusal stratejilerine Sıfır Atık modelini dahil etmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, Türkiye'nin bu alandaki öncülüğünün tüm dünya tarafından kabul edildiğinin en somut göstergesidir. İstanbul'da düzenlenecek bu forum ile dünya, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru yeni bir yol haritası oluşturacaktır.' değerlendirmesinde bulundu.

Ağırbaş, Türkiye'nin çevre yatırımlarında, geri dönüşüm altyapısında ve toplumsal farkındalık çalışmalarında elde ettiği başarıların, forum boyunca örnek model olarak uluslararası kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Sıfır Atık anlayışını hayat tarzı edinen bireyler ve kuruluşlar ödüllendirilecek

Forumda, 60'tan fazla ulusal ve uluslararası konuşmacı, sıfır atık, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir üretim, akıllı teknolojiler, gıda israfının önlenmesi, tekstil ve perakende dönüşümü ile şehirlerin geleceğine yön veren sürdürülebilir politikalar gibi başlıklarda vizyoner perspektiflerini, deneyimlerini ve çözüm odaklı yaklaşımlarını paylaşacaklar.

'Davranış Değişimi: Zihin Değişirse Sistem Değişir', 'Sıfır Atık Hareketine Öncülük Eden Kadınlar', 'Tek Kullanımlıktan Dayanıklı Teknolojiye', 'Daha Akıllı Atık: Yapay Zeka Etkisi' ve 'Döngüsel Dönüşüme Öncülük Eden Şehirler' gibi başlıklar, forumun öne çıkan tematik oturumları arasında yer alıyor.

Forumda, 'Döngüsel Başarıların İlham Veren İsimleri' başlıklı ödül töreni de düzenlenecek. Bu özel ödüller, Sıfır Atık anlayışını hayat tarzı haline getirerek çevresel farkındalık yaratmayı başaran bireyleri ve kuruluşları onurlandırmak amacıyla verilecek.

Özellikle sesini duyurmakta zorlanan topluluklardan çıkan yaratıcı ve öncü yaklaşımlar, bu ödüllerle öne çıkarılacak. Bu sayede, sürdürülebilirlik alanında ilham verici hikayeler küresel ölçekte tanınma fırsatı bulacak.

Forum, 19 Ekim'de düzenlenecek 'Gelecek İçin Eylem Çağrısı' temalı kapanış oturumuyla sona erecek.

İstanbul Deklarasyonu yayımlanacak

Forumun sonunda, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkeler arasında ortak çevre politikalarını güçlendirmeyi, atık üretimini azaltmayı ve Sıfır Atık kültürünü küresel bir yaşam biçimine dönüştürmeyi hedefleyen 'İstanbul Deklarasyonu' yayımlanacak.

Bu deklarasyonla İstanbul'un yalnızca bir ev sahibi şehir değil, aynı zamanda yeşil dönüşümün küresel merkezi olma yolundaki konumu da pekiştirilecek.

2026 BM Sıfır Atık Raporu'na temel oluşturacak

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'ndan çıkan sonuçlar, sadece yerel taahhütleri güçlendirmekle kalmayacak aynı zamanda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2026 yılında sunacağı 'Sıfır Atık Raporu'na da doğrudan temel teşkil edecek.

Forum vesilesiyle dünyaya güçlü bir mesaj vermeyi amaçlayan Sıfır Atık Vakfı, doğanın dengesini korumayı, kaynakları verimli kullanmayı ve israfı önlemeyi yalnızca bir çevre politikası değil, insanlık için ahlaki bir sorumluluk olarak görüyor.

Bu anlayışla şekillenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, çevresel farkındalığın ötesine geçerek insanın, mekanın ve toplumun doğayla uyumlu bir geleceğe dönüşümünü simgeleyen küresel bir hareket niteliği taşıyor. Forumun, bireyden topluma, yerelden küresele uzanan ortak bir çevre vizyonu ortaya koyması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yön veren güçlü bir sinerjiyi oluşturması hedefleniyor.

Sıfır Atık Hareketi

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Emine Erdoğan'ın himayesinde başladı.

BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu 'Sıfır Atık' kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edildi.

30 Mart 2023'te BM Genel Kurul Salonu'nda yapılan ilk 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğinde ana konuşmacı Emine Erdoğan oldu.

Bu etkinlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun kurulacağını duyurdu ve Emine Erdoğan'a başkanlık teklif etti. Emine Erdoğan, bu teklifi kabul ederek 12 Nisan 2023'te resmen kurulan kurulun başkanlığını üstlendi.

BM 78. Genel Kurulu kapsamında Emine Erdoğan'ın öncülüğünde New York'taki Türkevi'nde 'Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı attı.

