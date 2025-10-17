İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve BM işbirliğiyle yürütülen Sıfır Atık Hareketi forumla dünyayı bir araya getiriyor.

'Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla düzenlenen forumda çevre, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında küresel ölçekte atılacak ortak adımları ele alacak.

Üç gün sürecek forum, 104 farklı ülkeden katılımcı, 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler ve BM, UN-Habitat, UNEP ile BM Kalkınma Programı (UNDP) gibi uluslararası birçok kuruluşun üst düzey temsilcileriyle dünyanın dört bir yanından liderleri, uzmanları, akademisyenleri, özel sektör temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri ve karar vericileri İstanbul'da buluşacak.

Sıfır Atık Hareketi'nin küresel öncüsü ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan onur konuğu olarak, çevre bilincinin insan ve mekan ekseninde dönüşümündeki stratejik önemini ifade edecek.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, konuşmasında 'İnsan, Mekan ve Dönüşüm' başlığı altında 108 ülkeden gelen katılımcıların aynı çatının altında buluştuğunu dile getirdi.

Ağırbaş, '2017 yılında Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde bir fikir olarak doğan Sıfır Atık Hareketi, bugün yalnızca bir çevre girişimi değil, yüzlerce ülkenin benimsediği küresel bir bilinç hareketine dönüşmüştür. Biz, sıfır atığı yalnızca bir çevre politikası değil, yaşamın özüne dair bir felsefe olarak görüyoruz. Biliyoruz ki, sistemin değişimi, zihinlerin değişimiyle mümkündür. Bunu ancak birlikte başarabiliriz.' ifadelerini kullandı.

Sıfır atığın çöpü değil, değeri yeniden tanımladığını dile getiren Ağırbaş, 'Doğayı korumak değil, doğayla yeniden bağ kurmaktır. Saygıdeğer Hanımefendinin sözleriyle artık yeni söylemlere, yeni anlatılara, yeni bir uyanışa ihtiyacımız var. Sorunlara değil, önceliklere odaklanmalıyız. Çözüm, doğru bir yol haritası çizmekle başlar. O yol haritası, insanın doğayla kuracağı adil ilişkiyle mümkündür.' diye konuştu.

Sıfır Atık Forumu'nun bu bilincin bir yansıması olduğunu vurgulayan Ağırbaş, şöyle devam etti:

'Bu forum, dünyanın geleceği için hepimizi eşit sorumlulukta buluşturan ortak bir çağrıdır. Çünkü bu hareket, yaşamayı ve yaşatmayı ilke edinenlerin mücadelesidir. Artık mesele bireysel davranış değil, ortak bir vicdanın, ortak bir bilinçle harekete geçmesidir. Bugün, 'İnsan, Mekan ve Dönüşüm' temasıyla dünyanın dört bir yanından gelen sizlerle ortak bir iyilik paydasında buluşuyoruz. Biliyoruz ki bu forumdan çıkacak her fikir, geleceğin değişimini başlatacak bir bilinç tohumu olacaktır. Her paylaşım, yarının dünyasına yön verecek yeni bir düşünce kıvılcımıdır.'





Muhabir: Hikmet Faruk Başer,Şaduman Türkay