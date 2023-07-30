İSTANBUL- Değişen dünya koşullarında üniversiteler de eğitim sistemlerini güncellemeye başladı. Sadece akademik başarıyla mezun olmak artık işverenleri etkilemeye yetmiyor. Bilgi üreten, analitik ve eleştirel düşünebilen, proje temelli eğitim modeliyle teknolojik devrimin sosyal yaşama ve iş hayatına getireceği yenilikleri, fırsatları değerlendirebilen mezunlar yetiştirmeyi ön plana alan üniversiteler mezunlarının daha kolay iş bulmasının temellerini atıyor.

Doç. Görkem İldaş’ın hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken programına katılan Nişantaşı Eğitim Vakfı (NEV) Kurucusu Dr. Levent Uysal, üniversitelerin bir network merkezine dönüştüğüne dikkat çekerek, “Artık üniversiteyi sosyal sermayeyi bulma merkezi diye düşünüyoruz. Üniversitelerin hem ulusal hem uluslararası çözüm ortaklarıyla içindeki paydaşlarına mutlak suretle dünyayı açmaları gerekiyor. Öncelikle iyi bir İngilizce altyapısı vermeli ki global olmayla doğru orantıda çalışmaları sürdürebilsin, araştırma yapabilsin.” dedi. Üniversite yönetimlerinin her öğrenciyi tek tek değerlendirip nasıl bir yol haritası izleneceğini ilk günden belirlenmesini önerdi. Öğrencileri üç gruba ayıran Levent Uysal, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde nasıl bir yol izlediklerini şöyle anlattı:

“Bir grup beyaz yakalı, profesyonel çalışacak. Onun için çözüm ortaklarımız iş dünyasından oluyor. Bir grup girişimci, ailesinin şirketini yönetecek. Dedesinden babasından kalan şirketi büyütecek, geliştirecek. Üçüncüsü akademisyen. Soruyoruz, sen mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Bu doğrultuda daha ilk günden bir yol haritası belirliyoruz. Ana fikri oturttuktan sonra kariyer planlama merkezimiz buna göre etkinliklerini planlıyor, derslerini seçmesinde fayda sağlıyor. Üniversitelerin yapması gereken şeylerden biri bu… İkincisi, özellikle uluslararası platformlarda, Erasmus olsun, 2 + 2 programlar olsun dünyayı açması lazım. Biz öğrencilerimize diyoruz ki evet, git öğren ama Türkiye'ye geri getir. Türkiye'nin sana ihtiyacı var. Milletimizin, devletimizin sana ihtiyacı var. Bunu hiçbir zaman unutma diyoruz ve birçok mezunumuz yurt dışına gitti ve şu anda bizde araştırma görevlisi, akademisyen olarak çalışıyor.”

İŞ DÜNYASIYLA ÖĞRENCİYKEN TANIŞIYORLAR

Öğrencilerin gelecekte yer alacağı iş dünyasıyla daha eğitim görürken tanışıp kaynaşması gerektiğini belirten Dr. Levent Uysal, iş dünyasındaki arkadaşlarıyla toplantılarını okulkantininde yaptığını söyledi:

“Üniversitemizi okulumuzdaki kulüplerle yönetiyoruz. Biz her şeyin oylamasını yapıyoruz. Çünkü kendi yaşadıklarının kararını vermesini istiyoruz. Sınavların yüz yüze mi online mı olmasını istediklerini öğrencilerimize sorduk. Eğitim içeriğiyle ilgili onlara soruyoruz. Dünyadaki üniversitelerden yeni içerikler, yeni dersler bulup geliyorlar. Neredeyse her üç yılda bir yeni bir ders içeriği oluşturuyoruz. Bunu sektörden öğreniyoruz. Çünkü sektör benim mezunumu ne öğrenirse işe alacak bilmemiz gerekiyor. Mesela otomotiv teknolojileri eğitiminde, şu anda elektrikli araba gündemdeyken hala benzinle çalışan bir arabayı, motorunu öğretmek iş bulmalarını engeller. Akademisyenlerimiz dünya çapındaki markaların CEO’larıyla, insan kaynaklarıyla oturuyor, hangi eğitimi vereceğimizi birlikte belirliyorlar. Ön lisansın ya da lisansın sonundaki altı ay da mutlaka zorunlu staj yapılıyor. Böylelikle öğrencilerimizi iş dünyasıyla, iş dünyasını da öğrencimizle tanıştırıyoruz. Altı ay çalışıyor, o formayı giyiyor, antrenmanını iyi yapıyor, iş başvurusunda kendi portfolyosunda orayı referans ediyor.”

DENEYİMLİ MEZUNLAR

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde deneyimli akademisyenlerle öğrenci merkezli bir sistem kurduklarını, büyük bir aile duygusuyla gençleri geleceğe hazırladıklarını söyledi. Öğrencilere merak ve yaratıcılık duygularını geliştirebilecekleri bir ortam sağlayarak onları öğrenmeye açık, ileri görüşlü ve yenilikçi bireyler olarak yetiştirdiklerini vurgulayan Uysal, “Üniversitemiz hayatı bütünüyle kapsayan bir fayda merkezi. Türkiye’nin ilk teknolojik kampüsü NeoTech Campus’te öğrencilerimiz her gün kendilerine ve dünyaya +1 değer katarak eğitim yolculuğuna devam ediyor. Bine yakın akademik kadromuz öğrencilerimize artı değer katıyor. Bu değerler çağın beklediği deneyimli mezunlara dönüşüyor.” dedi.

HABER: EÜRCAN AYDIN