Haber: Damla Oya Erman

Lake Tahoe, Kaliforniya'da en az 21 evin içine giren ünlü "Hank the Tank" ayısı yakalandı ve doğa bilimciler tarafından Colorado'daki bir vahşi yaşam sığınağına taşınıyor.

Hank'ın suç serisi 2022'den beri DNA ile doğrulanan 21 ev baskını ve mülk hasarı içeriyordu ve birçok daha fazlası şüpheli olarak değerlendiriliyor.

Kamu bu büyük siyah ayıya ve ona benzeyen diğerlerine 2022'de "Hank the Tank" adını verdi, siyah ayılar sosyal ve ana akım medyada yer aldığında. Kaliforniya ve Nevada doğa koruma yetkilileri, son zamanlarda onun tehlikeli olduğuna ve kamuoyunun dikkatini çektiğine karar verdiler, bu yüzden onun öldürülmesi veya taşınması gerekti.

"Taşıma, genellikle çatışma yaşayan hayvanlar için bir seçenek değildir, çünkü bir hayvanı taşımanın, çatışma davranışını farklı bir topluluğa taşıyacağı endişesi vardır" dedi Kaliforniya Balık ve Vahşi Yaşam Dairesi bir açıklamada. "Ancak, bu ayıya geniş çaplı ilgi ve ciddi bir olay riskinin büyük olması göz önüne alındığında, CDFW, ayı ailesini ve South Lake Tahoe topluluğundaki insanları korumak için alternatif bir çözüm uyguluyor."

Sorunlu ayı için yönetim seçenekleri tükenmişti. CDFW yetkilileri, dişi ayıyı öldürme gücünün dışındaki tek seçeneğin onu uzaklaştırmak olduğunu yazdı.

Bu yıl doğan Hank'ın üç erkek yavrusu da yakalandı. Üçlü, anneleriyle birlikte birkaç ev baskınına katıldı. Biyologlar, aileyi Mart ayında Lake Tahoe'daki bir evin altında yaşarken keşfetti. Tüm ayılar etiketlendi. Hank'a bir uydu izleyici takıldı, ancak Mayıs ayında onu bıraktı. Yavrular da köpeklerdeki gibi izleme amaçlı takip için mikroçiplere sahiptir.

Erkekler Colorado'daki annelerine katılmayacak. Bir Kaliforniya doğa kurtarma ekibi, üçlüyü rehabilite etmeye ve yeniden salıvermeye çalışacak.

"Süte sahip üç genç yavru ayı, son ev baskınlarında annesiyle birlikte geldi ve ümit ediyoruz ki Petaluma'daki CDFW'ye izin verilen vahşi yaşam rehabilitasyon tesisine taşınabilecekler, böylece anneden öğrendikleri olumsuz davranışları durdurabilirler ve doğaya geri dönebilirler" diye yazdı CDFW.

Ayı karşılaşmaları Lake Tahoe bölgesinde yaygındır. Devlet kurumları, ayıların evlere, arabalara, dükkanlara ve yiyecek aramak için çöplüklere girmesini nasıl önleyecekleri konusunda sakinleri eğitmek için işbirliği yapmışlardır. Ayılar sonbaharda kış uykusu için kilo almaya çalışırken daha da aktif hale gelir, Tahoe'deki 24 saat/7 gün hizmet veren kar amacı gütmeyen BEAR League'e göre.