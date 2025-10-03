ANKARA (AA) - Geleneksel sayaç okuma yöntemlerine kıyasla kayda değer verimlilik ve tasarruf potansiyeli taşıyan projede önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı.

Uydu teknolojilerindeki yetkinlikleriyle enerji başta olmak üzere birçok sektörün dijital dönüşümüne uzay teknolojileriyle katkı sağlayan Plan-S, hayata geçirdiği Uydu Tabanlı Akıllı Sayaç Okuma Sistemi ile sahadaki modem sayısında 1000'e ulaştı.

Adm Elektrik ile Aydın, Denizli ve Muğla'nın merkez ilçelerinde uygulanan proje kapsamında toplam 2000 adet modem yatırımının yaklaşık olarak yarısı teslim edildi. Farklı bölgelerdeki uygulamalarla modem sayısı 4 haneli rakamları buldu.

Plan-S'in yakın yörüngedeki Connecta IoT Network uydularıyla doğrudan haberleşen, yüzde 100 yerli imkanlarla geliştirilen Connecta IoT Smart Meter Modem Pro cihazları, altyapı gerektirmeden güvenilir veri iletimi sağlıyor. Bu sistem sayesinde özellikle kırsal ve engebeli arazilerdeki sayaçlardan düzenli ve hatasız veri toplamak mümkün hale geldi.

Bu işbirliği, geleneksel yöntemlere kıyasla çok yönlü faydalar sunuyor. Tamamlanan fizibilite çalışmaları, uydu tabanlı sistemin ilk 5 yıllık dönemde bile geleneksel sisteme kıyasla çok daha düşük toplam maliyetlerle çalışacağını ortaya koydu.

Anlık ve güvenilir veri akışı, şebeke kayıplarının ve enerji kaçağının hızla tespit edilmesine olanak tanıyor. Saha ekiplerinin araçla seyahat ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıran sistem, yılda yaklaşık 115 bin metreküp karbon salınımının önüne geçilmesine de katkı sağlıyor.

'Uzay çözümü' sahada

Adm Elektrik Ölçü Sistemleri Müdürü Bahri Barım, AA muhabirine, hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek ve operasyonel sürdürülebilirliği güçlendirmek için yenilikçi teknolojilere yatırım yaptıklarını söyledi.

Barım, 'Plan-S ile yürüttüğümüz bu proje, maliyetleri optimize ederken aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunuyor. Yaklaşık 1000 modem teslimatı, bu yolculuktaki kararlılığımızın ve ortak başarımızın bir göstergesi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte sektörde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyoruz.' dedi.

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay da 'Connecta IoT Network ile sadece Türkiye'de değil, dünyada da elektrik dağıtımının verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Ulaştığımız bu önemli kilometre taşı, teknolojimizin sahada ne denli güçlü ve güvenilir olduğunun bir kanıtıdır. Bu proje, uzay vizyonumuzun en somut örneklerinden biridir.' ifadesini kullandı.

Plan-S, bu yenilikçi çözümle Türkiye'nin enerji altyapısının dijital dönüşümüne öncülük ederken, küresel ölçekte de benzer projeler için bir referans model oluşturmayı amaçlıyor.





Muhabir: Firdevs Bulut Kartal