VAN/ ANKARA (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde zincirle bağlanarak alıkonulan kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.

Adaklı Mahallesi'ndeki bir adreste bulunan kurdun görüntülerinin paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Saha çalışmasının ardından belirlenen adrese giden ekipler, zincirle bağlanan kurdu bulunduğu yerden alarak sağlık kontrolleri için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

Kurdu alıkoyan kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 81 bin 355 lira para cezası uygulandı.

Merkezde koruma altında tutulan kurt, tedavi sürecinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Özalp ilçesinde alıkonulan kurt koruma altına alındı

Van'ın Özalp ilçesinde zincirle bağlanarak alıkonulan kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, Van'ın Muradiye ilçesinde de iki gün önce alıkonulan kurdun, koruma altında olduğu anımsatıldı.

Paylaşımda, söz konusu olaydan sonra Özalp ilçesinde de alıkonulan bir kurdun da koruma altına alındığı bildirilerek şunlar kaydedildi:

'Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle kurdun bulunduğu adrese intikal etti. Yapılan incelemede, kurdun H.K. adlı şahıs tarafından zincirle bağlanarak alıkonulduğu tespit edildi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında şahsa 81 bin 355 lira idari para cezası uygulandı. Ekiplerimiz tarafından el konularak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alınan kurt, gerekli rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.'





Muhabir: Özkan Bilgin, Mehmet Can Toptaş