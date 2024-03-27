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AA, seçim sonuçlarına ilişkin verileri yayınlamak için hazırlıklarını tamamladı

Teyit edilen sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu'nca seçimlere ilişkin yayın yasağı kalktıktan sonra doğru ve güvenilir şekilde abonelere servis edilecek.

5- Veriler abonelere ne zaman iletilecek?

AA çalışanlarının fotoğrafladığı Sandık Sonuç Tutanakları, OCR teknolojisiyle dijital hale getirildikten sonra anında AA Seçim Takip Merkezine ulaştırılacak. Dijital veriler burada AA Teyit Ekibince kontrol edildikten sonra sisteme işlenecek.

4- Dijital verilerin doğruluğu nasıl kontrol edilecek?

Sandık verisi fotoğrafları, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisiyle abonelere ulaştırılmak üzere anında dijitalleştirilecek.

3- Tutanak fotoğrafları veriye nasıl dönüştürülecek?

Sahada görevli AA çalışanları, AA'nın serbest habercileri ve araştırma şirketi çalışanları, 31 Mart Pazar günü sandıklar kapandıktan sonra, sayımı tamamlanan sandıklara ait ıslak imzalı Sandık Sonuç Tutanaklarının fotoğrafını çekecek. Sonuçlar, AA Mobil Uygulaması üzerinden sisteme yüklenecek.

2- Seçim Takip Sistemi nasıl çalışıyor?

1- Seçim sonuçlarına ilişkin veriler, hangi sistemle ulaştırılacak?

AA'nın seçim verilerini müşterilerine ulaştırma sürecine ilişkin 5 soru ve cevapları şu şekilde:

Anadolu Ajansı (AA), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin verileri müşterilerine aktarmak için hazırlıklarını tamamladı.

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