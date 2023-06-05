05.06.2023

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, görevi Kasapoğlu'ndan devraldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devralan Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, hem sporda hem gençlikte hem de tesisler açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi." dedi.