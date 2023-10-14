Temiz enerji odaklı projelere 500 milyon dolara varan kredi paketi bekleniyor
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Dünya Bankası ve diğer finans kuruluşlarından Türkiye'de yapılacak temiz enerji odaklı projelere 400-500 milyon dolar arası kredi paketinin beklendiğini bildirdi.
Temiz enerji odaklı projelere 500 milyon dolara varan kredi paketi bekleniyor
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Dünya Bankası ve diğer finans kuruluşlarından Türkiye'de yapılacak temiz enerji odaklı projelere 400-500 milyon dolar arası kredi paketinin beklendiğini bildirdi.