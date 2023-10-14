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Filistin'de hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılındı

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak Mısır'a indi

Temiz enerji odaklı projelere 500 milyon dolara varan kredi paketi bekleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Dünya Bankası ve diğer finans kuruluşlarından Türkiye'de yapılacak temiz enerji odaklı projelere 400-500 milyon dolar arası kredi paketinin beklendiğini bildirdi.

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