Yüz binde birden az rastlanan hastalığın yol açtığı görme kaybına İstanbul'da şifa buldu
Sol gözünde ani görme kaybı gelişen ve 3 ilde hastalığına teşhis konulamayan Mardinli 11 yaşındaki Meryem Unar'ın son çare olarak geldiği İstanbul'da rahatsızlığının kafasındaki sıvı basıncı artışından kaynaklandığı anlaşıldı.
Yüz binde birden az rastlanan hastalığın yol açtığı görme kaybına İstanbul'da şifa buldu
Sol gözünde ani görme kaybı gelişen ve 3 ilde hastalığına teşhis konulamayan Mardinli 11 yaşındaki Meryem Unar'ın son çare olarak geldiği İstanbul'da rahatsızlığının kafasındaki sıvı basıncı artışından kaynaklandığı anlaşıldı.