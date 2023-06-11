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Ulaştırma ve haberleşmede yeni yatırımlar yolda

Bir kilo 600 gram doğan bebek, nadir yapılan ameliyatla "körlük" riskinden kurtuldu

Karadağ'da farklı dinlerin bir arada huzur içinde yaşadığı kent: Bar

Ankara Valisi Şahin: "(MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama) 5 işçimiz vefat emiştir"

Sol gözünde ani görme kaybı gelişen ve 3 ilde hastalığına teşhis konulamayan Mardinli 11 yaşındaki Meryem Unar'ın son çare olarak geldiği İstanbul'da rahatsızlığının kafasındaki sıvı basıncı artışından kaynaklandığı anlaşıldı.

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