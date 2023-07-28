Haber: Damla Oya Erman

Renkli Bir Tarih

Jaipur, pastel renkli binalarıyla "pembe şehir" olarak ün yapmıştır. Ancak Villa Palladio, yarım saat uzaklıkta olmasına rağmen kendine özgü bir dünyaya sahip.

Öncelikle, pembe değil. Ayrıca Jaipur'un meşhur çiçek ve geometrik desenleriyle de süslenmemiş.

Yapının duvarları, Roma Katolik kardinalerinin kullandığı kırmızı renkten, Botticelli tablolarından esinlenilen nar motiflerinden ve Roma'nın prestij sembolü olan palmiye ağaçlarından ilham alarak tasarlanmış.

Villa, bir zamanlar Kanota kraliyet ailesinin ikametgahıydı ve İtalyan girişimci Barbara Miolini ile Hollandalı tasarımcı Marie Anne Oudejans tarafından bir butik otele dönüştürüldü.

Her ikisi de artık Jaipur'da yaşıyor

Miolini, İsviçre'de büyüdü, 2005 yılında sadece bir mola olarak düşündüğü Jaipur'a gelerek sonunda burada kalmaya karar verdi.

Kariyerinin ilk yıllarını Venedik kırsalında geçirerek, 16. yüzyılın en büyük İtalyan mimarlarından Andrea Palladio'nun tarihsel ve mimari referanslarından etkilendi.

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Palladio, Rönesans ve çağdaş Fransız uygulamalarını birleştirerek Anglo-Palladianizm olarak adlandırılan tamamen benzersiz bir tarz yarattı.

Miolini ise Hindistan-Moğol ve İtalyan Rococo stillerini birleştirerek benzersiz bir eser yaratmak istedi.

Miolini, "Jaipur mahkemesi neredeyse 300 yıldır Hindistan lüks üretiminin merkeziydi, Venedik ise yüzyıllar boyunca Avrupa lüksünün başkentiydi" diyor. "Her iki şehirde estetik açıdan inanılmaz bir sofistike ve tarih var ve konuştuklarında birbirleriyle uyum içinde konuşuyorlar."

Renkler, Villa Palladio yatak odasında çok daha fazlasını yapıyor.

Villa Palladio'nun hikayesi, kısa ama etkileyici.

Yapı, 1960 yılında Rajasthani miras stilinde inşa edilen Kanota soylusu Abhay Singh tarafından yapılmıştı; açık köşkler, kabartmalı kemerler, avlular, kuleler ve kale benzeri duvarlarla donatılmıştı.

Miolini, binanın iyi durumda olduğunu ve iyi korunduğunu belirtiyor. "Bu yer, bir zamanlar tarihi rotalarda terk edilmiş evlerin ve kalelerin keşfedildiği İtalyan nostaljisi taşıyordu. Yapısal müdahaleleri minimumda tutmak istedim."