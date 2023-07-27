İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosaman

Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar, UEFA Konferans Ligi’nde KF Tirana ile oynanacak maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Önemli bir sakatlık meydana gelmedi. Sezonun ilk resmi maçına çıkacağız. Çok önemli bir mücadele. Küçük-büyük takım ayrımı kalmadı. Futbolda her rakibi ciddiye almak zorundayız. Kazanarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Öz güven kazanmak istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var, onlara doğru ilerlemek istiyoruz. Beşiktaş, kazanma ruhuna her zaman sahip olan bir takım. Beşiktaş’la Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde oynadım. Bu kulvarlarda iyi sonuçlar almıştık. Bu kez Konferans Ligi’nde daha ileri gideceğimizi düşünüyorum. Sahada kazanmak için savaşacağız. Kendimi çok iyi hissediyorum. Takım arkadaşlarımın benim gibi hazır olduklarını biliyorum. İyi bir skor ve oyunla galip gelmek istiyoruz.”