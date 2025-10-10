SOFYA (AA) - Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Montella, 'Dikkatli bir şekilde dersimize çalıştık, öz güvenimizle beraber ne gerekiyorsa her şeyi yaptık. Yeni hocalarını da biliyoruz, geçmişine de baktık, ne tarz oyun sergilediğini de gördük. Stratejiyi belirlerken her zaman yaptığımız gibi rakibin güçlü ve zayıf yönlerini bilerek hareket ediyoruz. Elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz.' dedi.

Teknik direktör değişikliğinin Bulgaristan'a olumlu yansıyabileceğini aktaran İtalyan teknik adam, 'Yeni hoca, yeni bir heyecan getireceğini hepimiz biliyoruz, son bir fırsat olarak düşündüklerini de biliyoruz. Çok sıcak bir atmosferde karşılaşacağımızı da biliyoruz. Genel olarak yetenekli oyunculardan oluşan bir kadrosu var, çok kompakt oynayan bir takım ama biz yarın ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.' ifadelerini kullandı.

Montella, Bulgar bir basın mensubunun Türkiye'nin Bulgaristan ile oynadığı maçlarda deplasmanda başarılı olamadığını hatırlatması üzerine, 'İstatistiklerin bizden yana olmadığını biz de gördük. 10 mağlubiyet, 6 galibiyet olması gerekiyor. Geldiğimden bu yana birçok ilke imza atık, tarihi değiştirmek istiyoruz. Yarın yine bir ilke imza atmak isteriz.' şeklinde konuştu.

İtalyan teknik adam, 'Tüm Almanya, Can Uzun'u konuşuyor. Hatta bazı Alman yazarlar, milli takımları için kaçan fırsat yorumları yaptı. Can Uzun, Bulgaristan maçında süre alabilir mi?' sorusuna şu yanıtı verdi:

'Can Uzun çok iyi bir futbolcu, genç yeteneklerimizden biri. İkinci ligde oynarken milli takımda benimle oynamaya başladı. Ona ne kadar çok inandığımızı herkes biliyor diye tahmin ediyorum. Son 8 maçının 6'sına bizim ekipten 6 farklı göz onu seyretmeye gitti, ben de vardım aralarında. Ona olan inancımız çok büyük, o yüzden bazen bu tarz oyunlarda gazeteciler böyle başlıklar atmayı sever. Alman gazeteciler sanırım diğer oyuncularımızı es geçerek bu başlığı attılar, gerçekten bu konuda çok şanslıyız. Çok fazla ofansif oyuncumuz var.'

Vincenzo Montella, 'İspanya karşısındaki ağır yenilgiden sonra takımın moral durumu nasıl? sorusunu ise 'Çok negatif bir maçtı hepimiz adına. İlk dakikalar aslında iyi başladığımız bir maçtı yaklaşım olarak sonrasında iki gol yedikten sonra sanki inancımızı kaybettik gibi oldu, bu iyi değil. Böyle bir şeyin tekrarının olmasını hiç istemiyoruz. Bu maçı analiz ederken çok zorlandık, bu tarz sonuçlar çok can yakıcı, bu tarz sonuçları hiç sevmiyorum. Bu çok önemli bir ders oldu ama tarihimizde şöyle bir şey hatırlıyorum, 2002 Dünya Kupası öncesinde de ağır bir yenilgi gelmişti. Sonrasında milli takım muazzam bir Dünya Kupası geçirmişti. Avrupa Şampiyonası öncesinde de farklı bir skorla mağlup olmuştuk, sonrasında çok güzel bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bu aslında bizim tarihimizde var, bazen bu tarz sonuçlar bizi farklı şekilde motive ediyor. Bütün çıkarılması gereken dersleri aldık, en iyisini yapmak için yarın sahada olacağız.' şeklinde yanıtladı.

Montella, gruptaki ilk iki maçta takımın doğrularının ve yanlışlarının sorulması üzerine de 'İlk maçta kırmızı karta kadar çok doğru yönettiğimiz bir maçtı, farklı bir deplasmanda, sıcak bir ortamda çok iyi giden bir maçtı. Kırmızı karttan sonra rakip oyun üstünlüğünü aldı ama agresif ve kompakt oynayan bir takım görüntüsü verdik. Rakibe çok şans vermedik. İspanya'ya karşı ilk dakikalar haricinde zaman zaman geri dönüş sinyalleri gördük ama genel olarak beraber aynı fikirde hareket edemedik. Mesafeleri kaçırdık, zorlu bir maç oldu, ders niteliğinde oldu. Yarın önemli maçta tekrar eskisi gibi agresif, kompakt oynayan, takım ruhunu sahaya yansıtan takımı görmek istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız.' açıklamasında bulundu.

Vincenzo Montella, 'Federasyon Başkanı, sizi Türk vatandaşı yapmaktan bahsediyor. Kendinize bir isim düşündünüz mü?' sorusuna ise 'Gerçekleşirse çok büyük onur duyarım, bu benim için bir gurur meselesi. İsimle alakalı birkaç şakalaştığımız oldu ama resmiyet kazanmadığı sürece isim söylemiyorum.' yanıtını verdi.

Milli kaleci Uğurcan Çakır: Ülkemizi gururlandıracak bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Uğurcan Çakır da maça iyi hazırlandıklarını belirterek, 'Bulgaristan hoca değişikliğine gitti, hocamız bize eski maçlarındaki taktikleri gösterdi, neler yapmak istediklerini gösterdi. Biz de çalışma fırsatı bulduk. En iyi şekilde hazırlandık, inşallah yarın ülkemizi gururlandıracak bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz. Bulgaristan iyi bir takım, yeni bir hocaları var. Her şeyimizle bu maça hazırız.' dedi.

Milli takımın ilk iki idmanında yer alamayan Uğurcan, maça hazır olduğunu kaydederek, 'Bileğimde son maçlarda biraz ağrı hissetmiştim, hocam sağ olsun iki gün izin verdi, dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu bildiğiniz gibi, şu an kendimi fiziksel ve mental olarak iyi hissediyorum. Hocam görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Milli kaleci, 'Eintracht Frankfurt maçında 5, İspanya maçında 6 gol kalende gördün. Sonrasında Liverpool maçında çok iyi performans sergiledin. Farklı kaybedilen maçlardan sonra nasıl motivasyon sağlıyorsun?' sorusuna şu yanıtı verdi:

'Bunun işimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum, vicdanen işimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum, çok çalışıp mili takımda ve kendi takımımda en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Futbolda da hayatta da zorlu süreçler olabiliyor, benim için de öyle bir dönem geçti. Ben her zaman en iyi yaptığım işi yapmaya, çok çalışmaya devam ettim. Kendimi geliştirmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Benim açımdan son haftalar iyi geçti.'

Uğurcan Çakır, kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun yarın oynaması halinde A Milli Takım ile 100. maçına çıkacağının hatırlatılması üzerine, 'Hakan ağabey çok iyi bir futbolcu, ülkemizin en önemli ve değerli futbolculardan biri. Takım içinde lider bir oyuncu takım kaptanımız, herkesle iletişimi çok iyi. Onu lider olarak görüyoruz. Genç yaşta, daha önünde uzun seneler var. Yarın 100. maça ulaşacak inşallah. Ona sakatlıksız uzun yıllar, milli takımda rekorlar kıracak günler diliyorum. İnşallah o da bunu başarabilir. Çok özel bir oyuncu ve çok önemli bir lider.' değerlendirmesinde bulundu.

Uğurcan, 'Takım içinde hedef nedir? Liderlik düşünceniz de var mı?' sorusunu ise 'Her maça ayrı ayrı bakıyoruz, önümüzde yarın Bulgaristan maçı var. Her maç bir final gibi. Kendi maçlarımızı kazanıp rakibin ne yaptığına sonrasında bakalım. Birinci olmak tabii ki istiyoruz ama olamasak da ikinci olup play-off'larda şansımızı denemek istiyoruz. Günün sonunda hepimiz Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz.' şeklinde yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı, Vasil Levski Ulusal Stadı'nda yürüyüş yaptı

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, statta kısa süre yürüdü. Yürüyüşte teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de futbolcularla birlikte sahada yer aldı.

Statta fotoğraf çektiren ay-yıldızlı ekip, ardından konaklayacağı otele geçti.

Muhabir: Hilmi Sever