ANKAR AA- CNN'nin haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Webb teleskobu, Yelken Takımyıldızı'nda, birbirinin etrafında dönen ve oluşum aşamasında bulunan iki genç yıldızın şimdiye kadarki en detaylı yakın kızılötesi fotoğrafını çekti.

Birbirinin yakın yörüngesinde dönen yıldız çiftine "Herbig-Haro 46/47" adı verildi.

Herbig-Haro 46/47 çiftinin 1950'lerden beri birçok uzay ve yer tabanlı teleskop tarafından incelenip gözlemlendiği ancak yıldızların etrafındaki gaz ve tozdan oluşan bulutsu nedeniyle net görüntü alınamadığı, yeni görüntüdeki mavi bulutsunun önceden siyah renkte göründüğü bilgisi paylaşıldı.

Turuncu-beyaz bir merkez olarak görülüyor

Webb teleskobunun kızılötesi kameraları ile çekilen görüntülerde, 1470 ışık yılı uzaktaki yıldız çifti, yıldız oluşumunu besleyen gaz ve toz bulutunun derinliklerinde, kırmızı ve pembe sivri uçların kesiştiği noktada, turuncu-beyaz bir merkez olarak görülüyor.

Yıldızlardan yayılan iki turuncu bölge, Herbig-Haro 46/47'nin binlerce yıl süren gaz ve toz çekme ve geri püskürtme döngüsü sürecinde boşluğa salınan maddeleri gösteriyor.

Mavi iplikler gibi görülen yeni püskürmeler, önceden yayılan maddelerle çarpışarak zaman içinde şekil değiştiriyor ve sağ tarafta görülen dalgalı desenler ile soldaki kıvrımlı mavi çizgileri oluşturuyor.

Bulutsunun etrafında ve arkasında başka yıldız ve galaksiler de görüntüye girdi

Webb fotoğrafında, yıldızların etrafındaki bulutsu daha büyük mavi bulut şeklinde görülürken, bulutsunun etrafında ve arkasında çok sayıda başka yıldız ve galaksiler de görüntüye girdi.

Yıldız çiftinin oluşumunu milyonlarca yılda tamamlanırken, ikili yıldızın ışığı güçlendiğinde, fotoğraftaki parlak renkli görüntüler yoğunluğunu kaybedecek.

Webb'in yıldız çiftinin yaşam döngüsünün bu kritik anına yönelik fotoğrafı, astronomların yıldızların nasıl oluştuğu ve değiştiğine dair detaylı bilgi edinmelerini sağlayacak.