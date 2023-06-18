İSTANBUL- Günümüzün en önemli teknoloji gündemini yapay zeka oluşturuyor. Global dev Microsoft’un ChatGPT isimli yapay zeka sesli chat teknolojisini üreten OpenAI’ye yaptığı milyarlarca dolarlık yatırım ile birlikte iyice görünür olan bu yarışta Google Brad ile cevap verirken, Apple, Amazon, Alibaba gibi devler de kendi yapay zeka sistemleriyle yarışa katılacaklarını duyurdu. Yapay zekanın kullanımı işsizlik dalgası mı yaratacak sorularını beraberinde getirirken, ABD, Avrupa Birliği hem de G7 ülkeleri yapay zekanın kısa bir süre sonra dönüştüreceği yakın geleceğin kontrollerinde bulunması için çeşitli hamlelere başvurduğunu açıkladı. Tüm bunlar olurken insanlarla kurduğu iletişim sayesinde yapay zeka her geçen saniye kendini geliştirip, yeniliyor. Kuşkusuz bu ilerleme en çok marketing sektörü için avantajlar sunuyor. Yapılan araştırmalara göre müşterilerin yüzde 76’lık bölümü yapay zeka ürünleriyle gerçekleşen marketing çalışmalarının kendi istek ve beğenilerinin anlaşılması sonucunu doğurduğunu düşünüyor. Aynı zamanda 2030 yılına kadar dünyan ekonomisinin yüzde 14’lük bölümünün tamamen yapay zeka kaynaklı üretim ve çözümler ile oluşacağının öngörülmesi teknolojinin son imkanlarını ilk kullanan sektör marketing alanında hem büyük bir heyecan hem de bir beklenti yaratıyor. Digital Exchange’in uzman pazarlama ve teknoloji ekibi, yapay zekanın pazarlama çalışmalarını nasıl değiştireceğini ve yeni nesil pazarlama teknolojilerini değerlendirdi.

Bu teknolojiyi kullanma alışkanlığı artacak

Yapay zekanın ilk olarak marketing metni yaratımında önemli rol üstleneceğini belirten Digital Exchange’in pazarlama ve teknoloji ekibi, “Şimdiden ChatGPT kullanılarak oluşturulan çeşitli reklam senaryoları sosyal medya kampanyalarındaki yerini almaya başladı. Hollywood’un da South Park başta olmak üzere birçok yapımında senaryolarını yapay zeka sistemleriyle yazdırmasıyla birlikte bu furya giderek artış kaydedecek” dedi. Yapay zekanın henüz öğrenme aşamasında olduğunu kaydeden Digital Exchange’in ekibi şu bilgileri verdi:

“Hiç de uzak olmayan bir gelecekte marketing faaliyetlerindeki reklam senaryosu, broşür ilan sloganları, Influencer pazarlama metinleri yapay zeka tarafından yazılacak. Bunun birinci sebebi çabuk ve hatasız yazıya duyulan ihtiyaç olacak. Daha sonra da başta teknoloji şirketlerinin marketing faaliyetleri olmak üzere, tüm markalar gelişmenin, değişmenin ve dönüşmenin karşılığını teknolojiden olabildiğince faydalanmış marketing faaliyetlerinde bulacak. Diyebiliriz ki bir süre sonra insan elinden çıkma reklam metinleriyle karşılaşmamız çok daha düşük olacak. Bunun nedenlerinden biri de yapay zekanın, elindeki tüm verileri analiz ederek reklamı yapılacak ürün ve hizmete ilişkin en doğru, vurucu, hedef kitleye yönelen metinleri üretebilme kapasitesi olacak. Yapay zeka ile marketing metinleri şu sonuçları yaratacak:

İnsanların yönettiği kampanyaya oranla gelirleri artıracak.

Oluşturduğu kampanyayı daha izlenir kılacak.

Hedef kitlenin arzularına uygun sonuçlar üretecek.

Tüketici davranışlarını en iyi şekilde analiz edecek.

Bu özellikleri nedeniyle de bugünden başladığı ve yaygınlaştığı üzere kampanya metinlerinin yapay zeka tarafından oluşturulması, kampanya stratejilerinde yine yapay zeka chat robotlarından yararlanılması uygulamaları olağan marketing faaliyetlerine dönüşecek.”

HABER: BÜLENT ÇAMCI