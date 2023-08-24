Haber: Mert Osman Erman

Şirket, Haziran sonuna kadar olan üç aylık dönemde gelirinin 13.5 milyar dolardan (10.6 milyar sterlin) fazla arttığını duyurdu.

Nvidia ayrıca satışlarının mevcut çeyrekte daha da yükselmesini bekliyor ve 25 milyar dolarlık hisse geri alımı planlıyor.

Firmanın hisseleri New York'ta uzatılmış işlemde %6.5'ten fazla yükseldi ve bu yıl elde ettikleri büyük kazançlara ekledi.

Nvidia ayrıca Eylül sonuna kadar olan üç aylık dönem için 16 milyar dolar civarında gelir beklediğini söyledi.

Bu, Wall Street beklentilerinin çok üzerinde ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yaklaşık %170 artış anlamına gelir.

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, bir açıklamada "Yeni bir hesaplama çağı başladı" dedi.

"Dünya genelindeki şirketler, genel amaçlı hesaplamadan hızlandırılmış hesaplamaya ve üretken yapay zekaya geçiş yapıyorlar" diye ekledi.

Güçlü performans, Nvidia'nın veri merkezi işini, YZ yongalarını içeren bölümü, yönlendirdi.

Bu birim için gelir 10.3 milyar dolardan fazla, geçen yıla göre %170'den fazla arttı, çünkü bulut bilişim hizmet sağlayıcıları ve büyük tüketici internet şirketleri yeni nesil işlemcilerini satın aldılar.

Bu yıl, Nvidia'nın hisse piyasa değeri hisseleri değerlerini üç katından fazla artırarak 1 trilyon dolardan fazlaya yükseldi.

Bu, onu "Trilyon dolarlık kulüp" olarak adlandırılan, Apple, Microsoft, Alphabet ve Amazon'un ardından halka açık olarak işlem gören beşinci ABD şirketi yaptı.

Başlangıç yatırımları yapan Cleo Capital'ın genel müdürü Sarah Kunst, Nvidia etrafında "neredeyse mani"ye benzediğini belirterek, "Çok uzun süredir yonga üretiyorlar ve son birkaç yılda piyasanın buna neredeyse yetiştiğini söyledi.

Nvidia, ilk başta özellikle bilgisayar oyunları için grafik işlemci yapan türde bilgisayar yongalarıyla tanınıyordu.

Şimdi donanımı çoğu YZ uygulamasının alt yapısını oluşturuyor ve bir rapora göre, makine öğrenimi pazarının %95'ini ele geçirdi.

Kullanıcı sorularına insan gibi yanıtlar üreten ChatGPT, Microsoft'a ait bir süper bilgisayarda bir araya getirilen 10.000 Nvidia grafik işlemci birimini kullanarak eğitildi.

Yapay zeka ürünlerinin bilgisayarları nasıl kullandığımızı ve hayatımızdaki rolünü dramatik bir şekilde değiştirmesi bekleniyor.